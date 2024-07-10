Tatvan Gençlik Merkezi'nde Temel Dini Bilgiler Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Tatvan Gençlik Merkezi'nde Temel Dini Bilgiler Eğitimi Veriliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yaz kursları kapsamında Tatvan Gençlik Merkezi'nde temel dini bilgiler eğitimi büyük ilgi görüyor. Çok sayıda çocuk ve genç, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için bu kursları tercih ediyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulmaktadır ve kurslar Ağustos ayına kadar devam edecektir.

10.07.2024 17:53
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Tatvan Gençlik Merkezi'nde temel dini bilgiler eğitimi veriliyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu yaz kursları çerçevesinde VERİLEN temel dini bilgiler kursları büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Eğitim Yönetim Sistemi programları çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Gençlik Merkezi'ndeki kurslar büyük ilgi görüyor. Çok sayıda çocuk ve gencin kültürel ve sportif faaliyetler yapmak ve yaz tatilini en uygun şekilde değerlendirmek isteyenlerin tercih ettiği ve birçok dalda eğitim verdiği, bu eğitimlere yüzlerce kişinin katıldığı Tatvan Gençlik Merkezi'ndeki Temel Dini Bilgiler kursu dolu dolu geçiyor. Ayrıca bu yıl başlatılan yaz okulları projesinde gençlerin yoğun ilgi gördüğü eğitimlerin yaz tatili boyunca tamamıyla ücretsiz olacağı belirtildi.

Temel Dini Bilgiler kursu hocası Sema Bartu, "50'ye yakın kayıtlı öğrencimiz var. Elif-ba grubundaki öğrencilerimize Kuran' pekiştirmek amaçlı etkinlikler yapıyoruz. Temel dini bilgiler derslerini de veriyoruz kursumuzda. Kursumuz Ağustos ayına kadar devam edecektir. Ardından yine Kuran-ı Kerim kurslarımız açılacak. Haftanın 5 günü Kur'an-ı Kerim kursunu veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tatvan Gençlik Merkezi'nde Temel Dini Bilgiler Eğitimi Veriliyor - Son Dakika

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