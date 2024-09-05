Tatvan Gençlik Merkezi Gitar Kursu Öğrencileri Sahilde Konser Verdi - Son Dakika
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Tatvan Gençlik Merkezi Gitar Kursu Öğrencileri Sahilde Konser Verdi

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Tatvan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen gitar kursunu tamamlayan öğrenciler, Van Gölü sahilinde mini bir konser düzenleyerek öğrendikleri eserleri sergiledi. Etkinlikte 20 öğrenci performans sergilerken, izleyici katılımı 150 oldu. Kursun eğitmeni Serhat Selçin, 35 öğrencinin gitar çalmayı öğrendiğini belirterek, gelecekte daha fazla öğrencinin katılmasını umduğunu ifade etti.

05.09.2024 09:35
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Tatvan Gençlik Merkezi'nin gitar kursu öğrencilerinden sahilde konser

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen gitar kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Van Gölü sahilde düzenlenen bir etkinlikte mini bir konser verdi.

Tatvan Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen gitar kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Van Gölü sahilde düzenlenen bir etkinlikte mini bir konser verdi. Etkinlikte, öğrenciler öğrendikleri eserleri sergileyerek ailelerine ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, kursun başarıyla tamamlandığını ve yoğun bir ilgi gördüğünü belirtti. Tatvan Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak gitar branşında eğitim veren hocamızla birlikte Tatvan sahilinde bir sunum gerçekleştirdiklerini ifade eden müdür Avşar, "Gençlerimiz, hem biz idarecilere hem de seyircilere yeteneklerini gösterdi. Bu gösteriye katılan tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum yoğun bir katılım oldu. Yaklaşık 20 öğrencimiz sahnede yer aldı, izleyici sayısı ise 150'yi buldu. Eğitim sürecini iki ayda tamamladılar ve kendilerini çok güzel bir şekilde yetiştirdiler. Bugün burada sergiledikleri performans, ne kadar ilerlediklerinin bir göstergesi. Eğitmenimize ve öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gitar Öğretmeni Serhat Selçin: "35 öğrenci gitar çalmayı öğrendi"

Tatvan Gençlik Merkezi'nde gitar eğitmenliği yapan müzik öğretmeni Serhat Selçin de kursun detayları hakkında bilgi verdi. Selçin, "Bu yıl 1 Temmuz'da başlayan kursumuz, 1 Eylül itibarıyla sona erdi ve bu süreçte yaklaşık 35 öğrenciye gitar öğrettik. Bugün burada Tatvan sahilinde düzenlenen bu etkinlikte öğrencilerimiz ailelerine ve gençlik merkezi çalışanlarına güzel bir müzik dinletisi sundu. Haftanın beş günü, günde 4 saat eğitim vererek iki ay boyunca yoğun bir tempoyla çalıştık. Şu anda 35 öğrencimiz gitar çalmayı biliyor ve umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde kayıtlarımız artacak. Gitar öğrenen öğrencilerimizin sayısının daha da yükseleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tatvan sahilinde gerçekleştirilen konser, öğrencilerin gitar eğitiminde kazandıkları becerileri sergileme fırsatı bulduğu keyifli bir etkinlik oldu. İki ay gibi kısa bir sürede gitar çalmayı öğrenen gençler, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Kursun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği belirtilirken, Tatvan Gençlik Merkezi'nin bu tür etkinliklerle gençlerin sanatla buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceği açıklandı.

Tatvan Gençlik Merkezi Gitar Kursu Öğrencileri Sahilde Konser Verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tatvan Gençlik Merkezi Gitar Kursu Öğrencileri Sahilde Konser Verdi - Son Dakika

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