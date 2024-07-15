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TBMM'de 15 Temmuz anması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet TBMM'de bulunan15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet TBMM'de bulunan15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve çok sayıda milletvekili TBMM'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında bombaladığı noktaya karanfil bıraktı.

Heyet daha sonra TBMM'nin Şeref Holü'nden sonra 15 Temmuz şehitlerini anmak için kurulan 'Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi'ni ziyaret etti.