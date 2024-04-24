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TCG İstanbul, yüzde 80 yerlilik oranıyla Mavi Vatan'da görev alıyor

İSTANBUL - İstanbul Tersane Komutanlığı ve bünyesinde barındırdığı Dizayn Proje Ofisi, Türkiye'nin Mavi Vatan'dan gücüne güç katmak için projelerine devam ediyor. İstanbul Tersane Komutanlığı'nda inşa edilen İ sınıfı fırkateyn TCG İstanbul, yüzde 80 yerlilik oranıyla hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi ve suüstü savunma harbi alanlarında faaliyet gösterebiliyor. Ayrıca İstanbul Tersane Komutanlığı'nda onarım ve bakım işlemleri devam eden Savarona gemisinin de yaz aylarında seyir edebilmesi planlanıyor.

MİLGEM projesini gerçekleştirmek amacıyla 1997 yılında Taşkızak Tersanesi Komutanlığı bünyesinde oluşturulan, 2015 yılından beri İstanbul Tersanesi Komutanlığı yerleşkesinde yeni binasında faaliyetlerine devam eden Dizayn Proje Ofisi, Türk donanmasının gücüne güç katan projelere devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman kurumu olan ve muharip gemilerin tekne makine ve elektrik sistemleri, savaş sistemleri ve sistem entegrasyon tasarımlarını yapan Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü, halihazırda harp gemisi tasarımı için ihtiyaç duyulan gemi inşa, makine, elektrik ve elektronik mühendislikleri disiplinlerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin mavi vatanda gücünü etkin kılmak için çalışmalarına devam eden İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda şu anda iki adet açık deniz karakol gemisinin projesi de devam ediyor.

TCG İstanbul, hava, denizaltı ve suüstü savunma harbi alanlarında kullanılabiliyor

MİLGEM projesi çerçevesinde yüzde 80 yerlilik oranıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen İstif sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan, 19 Ocak 2024 tarihinde hizmete giren TCG İstanbul da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın rıhtımında bulunuyor. Hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi ve suüstü savunma harbi gibi farklı fonksiyonlarda kullanılabilen TCG İstanbul, Deniz Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı, ve HAVELSAN tarafından ortaklaşa geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ile entegre edilmiş durumda. ROKETSAN tarafından geliştirilen satıhtan satıha atılan ATMACA güdümlü mermisi, milli dikey lançer atım sistemi ile satıhtan havaya atılan HİSAR-D güdümlü mermisi ile donatılan TCG İstanbul, aynı zamanda ASELSAN tarafından geliştirilen CENK 3 boyutlu arama radarı, AKREP atış kontrol radarı, elektronik harp sistemi, ve GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemlerini de donanımında barındırıyor.

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yürütülen faaliyetlerden bahseden İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, "Türk Deniz Kuvvetlerimizin Mavi Vatanımızda arama kurtarma, sancak ve varlık gösterme görevlerinde kullanmak üzere iki adet açık deniz karakol gemimizin projesi de büyük bir hızla ilerlemektedir. Bu projenin ilk gemisi olan AKHİSAR gemisinde donatım faaliyetleri devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta içerisinde yine bir ilk olarak Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen milli deniz topumuz bu gemimizde ilk defa entegre edilmiştir" dedi.

Rıhtımda bulunan TCG İstanbul hakkında konuşan Tuğamiral Yetkin, "Şu anda rıhtımımızda 2 adet gemimiz var. Bunlardan biri 515 bordro numaralı ilk milli fırkateynimiz TCG İstanbul, hemen sağ tarafımızda Pakistan MİLGEM korvet projesinin ilk gemisi PNS Babur korveti var. Her iki gemiyi de teslim ettik. Açık işlem maddelerinin ve eğitimlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde PNS Babur atış testlerinden büyük bir başarıyla geçti. İstanbul gemimizin de eğitimleri büyük bir hızla devam etmektedir, Mavi Vatanımızda görev yapmaya hazırdır. TCG İstanbul yüzde 80 yerlilik oranıyla bulunmaktadır. Tek eksik noktamız olan ana tahrik sistemleri, yani makinelerimizde büyük bir gayretle millileştirme yolunda devam ediyoruz Milli Savunma Bakanlığımızın gayretleri ve destekleriyle inşallah adım adım hedefe doğru ilerlemekteyiz. 23 Ocak 2021 tarihinde denize indirilen İstanbul fırkateynimiz 19 Ocak 2024 tarihinde teslim edildi" dedi.

Savarona'nın onarımı devam ediyor

1989 yılında hurdaya çıkarılan, ardından bir iş adamına kiralanan, 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine alınan, daha sonra 2019'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilen, Atatürk'ün de ölümümden önce yaklaşık 50 gününü geçirdiği Savarona yatının bakım ve onarım işlemlerine İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediliyor. Savarona'da şu ana kadar 80 ton asbest giderilirken 55 ton sac değişimi yapıldı. Savarona'nın bu yaz aylarında yeniden seyir edebiliyor olması planlanıyor.

Savarona'nın onarım süreci hakkında konuşan Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, "Tersanemizin en önemli altyapılarından biri olan taş havuz olarak adlandırdığımız kısımda bulunuyorsunuz. Şu anda arkamızda bulunan taş havuzun arka kısmındaki bölümünde, Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras Savarona'nın bakım ve onarımlarına büyük bir motivasyon, şevk ve heyecan içerisinde devam ediyoruz. Devletimizin sağladığı bütün imkanları kullanarak bu gemimizi yaz aylarında yeniden seyir yapabilir hale getirmek için büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geminin 7 yıldır suda bulunmasından mütevellit elbette tekne ve karine onarımlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu onarımlar büyük oranda tamamlanmış durumdadır. Atatürk de son 54 gününü bu gemide geçirmiştir, son bakanlar kurulu bu gemide yapılmıştır. Dolayısıyla onun da mirasına uygun bir şekilde tarihi sorumluluk altında ve aslına sadık kalarak onarılmasına büyük bir gayretle devam etmekteyiz. Şu ana kadar maalesef gemide asbest tespit edildi. Bunun temizlenmesi, bertaraf edilmesi çevre mevzuatımıza uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Şu ana dek 80 ton asbest giderildi, geminin içerisinde yaklaşık 55 ton sac değişimi yapıldı. Güvertelerin neredeyse tamamını yeniden elden geçiriyoruz ve uygun teknolojilerle, kaliteli işçiliğimizle yeniden emniyetli şekilde seyir yapmak için her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi.

Tuğamiral Yetkin, ayrıca Savarona'nın onarım sonrasında öncelikle eğitim gemisi olarak faaliyet göstermesinin, daha sonrasında halka denizciliği sevdirecek şekilde limanlarda seyir yapmasının planlandığını belirtti.