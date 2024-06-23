Tekirdağ'da dönüş yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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Genel

Tekirdağ'da dönüş yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ-İstanbul karayolu Çorlu kavşağında trafik ışıklarından dolayı yoğunluk oluştu. Tatil beldelerine akın eden vatandaşların geri dönüş yolculuğu sürerken, sürücülerin oluşturduğu araç kuyrukları kilometreleri buluyor. Polis ve jandarma trafik ekipleri önlem alarak herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağlıyor.

23.06.2024 21:02
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Tekirdağ'da dönüş yoğunluğu devam ediyor

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların İstanbul'a dönüşü devam ederken, Tekirdağ-İstanbul karayolu Çorlu kavşağında trafik ışıklarından dolayı yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için tatil beldelerine akın eden vatandaşların geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Dönüş planını tatilin son gününe bırakan vatandaşlar, Tekirdağ-İstanbul karayolu Çorlu kavşağındaki trafik ışıklandırması sebebiyle yaklaşık 1,5-2 kilometre arası yoğunluk oluşturdu. Sürücülerin oluşturduğu araç kuyrukları kilometreleri bulurken, polis ve jandarmaya bağlı trafik ekipleri herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına şehir giriş çıkışları ve kavşaklarda önlem aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da dönüş yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

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