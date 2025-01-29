TEM Otoyolunda Scooterla Tehlikeli Seyir - Son Dakika
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TEM Otoyolunda Scooterla Tehlikeli Seyir

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İstanbul'da TEM otoyolunda bir kişi elektrikli scooterla 90 km hızla ilerlerken görüntülendi.

29.01.2025 10:54
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TEM otoyolunda scooterla son hız ilerledi: O anlar kamerada

İSTANBUL - TEM otoyolunda elektrikli scooter ile seyreden vatandaş tehlikeye davetiye çıkarttı. Araçların yanlarından yaklaşık 90 kilometre hızla giden scooter hem kendisini hem de diğer trafikteki araçları tehlikeye soktuğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Elektirikli scooter gün geçtikçe kullanımı ve teknolojisi gelişiyor. Elektrikli bir scooter modeline göre 100 - 120 Km hızlara çıkabiliyor. Durum bu şekilde olunca kaskını takan vatandaşlar güvenli olduğunu düşünerek karayollarında seyretmeye başlıyor. Bu durum hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atıyor. TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı yakınlarında kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına uğrattı. Hızla akan trafiğin içerisinde ilerleyen scooter bu kadarına pes dedirtti. Araçların arasından ilerleyen scooter aynı zamanda kurulan sistem ile oturarak ilerlerken, diğer sürücüler ise şaşkın bakışlarla scooter ile seyahat eden vatandaşı izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TEM Otoyolunda Scooterla Tehlikeli Seyir - Son Dakika

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