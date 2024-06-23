TESK Başkanı Palandöken: 'Dizi ihracatı gelirimiz 1 milyar doların üzerine çıkarılmalı' - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: 'Dizi ihracatı gelirimiz 1 milyar doların üzerine çıkarılmalı'

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin dizi ihracat potansiyeline dikkat çekerek, yıllık 600 milyon dolar olan dizi ihracatının 1 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti. Palandöken, Türk dizilerinin dünya genelindeki talebinin arttığını ve pandemiyle birlikte dizi ihracatının 600 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Ayrıca, Türk dizilerinde yerli ürünlerin tanıtımına daha fazla ağırlık verilmesi ve Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin dizi ve filmlerle dünyaya tanıtılması gerektiğini vurguladı.

23.06.2024 09:55
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TESK Başkanı Palandöken: "Dizi ihracatı gelirimiz 1 milyar doların üzerine çıkarılmalı"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin dizi ihracat potansiyeline dikkati çekerek, "Ülkemizin potansiyeli göz önüne alındığında yıllık 600 milyon dolar olan dizi ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarılmalı" dedi.

TESK Başkanı Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin dizi ihracatına ilişkin basın açıklaması yaptı. Pandemiyle birlikte tüm dünyada Türk dizilerine olan talebin arttığını söyleyen Palandöken, "Yıllık 300 milyon dolar olan dizi ihracatımız pandeminin başladığı 2020'den bu yana 600 milyon dolara ulaştı. Pandemiyle birlikte Türk dizilerine olan talebin yüzde 184 arttığı belirtiliyor. Ülkemizin potansiyeli göz önüne alındığında yıllık 600 milyon dolar olan dizi ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.

İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır başta olmak üzere Türk dizilerinin 150 ülkede 500 milyon kişi tarafından seyredildiğini aktaran Palandöken, "Bu dizilerimizde özellikle ülkemizin sanatkarları tarafından üretilen Türk halıları, bakır ve gümüş işlemeler, mücevherat, moda, hazır giyim ve mobilya sektöründen yerli markalarımızın tanıtımına daha çok ağırlık verilmeli. Dizi ve filmlerdeki kostümlerin yerli tasarım ve üretim olmasına özen gösterilerek tekstilimizin dünyaya tanıtılmasına olanak sağlanmalı. Ülkemize has olan kayısı, kuru üzüm, incir ve fındık gibi tarımsal ürünlere de dizi ve filmlerimizde mutlaka yer verilmeli" diye konuştu.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin dizi ve filmlerle dünyaya tanıtılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Popüler film ve dizilerde yer alan mekanlar, insanların tatil tercihini etkileyen en önemli faktörlerden biri olmaya başladı. Dizi ve filmlerde tarihi ve turistik mekanlara yer verilmesi milyonlarca kişi tarafından seyredilecek bir tür reklam özelliği sunuyor. Çünkü artık insanlar filmlerde gördükleri karakterlerin kültürünü tanımak ve onların yaşadıkları yerleri görmek için seyahat ediyor. Bu yüzden ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri ile gözde turizm bölgelerimiz dizi ve filmler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtılmalı. Yerli yapımları üreten firmalarımız dizi ve filmlerin satıldığı ülkelerde devlet destekli tanıtımlar yapabilmeli. Dizi ve film turizmi hem o filmin çekildiği yerin ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Gastronomi turizmini de canlandırarak istihdam üzerinde önemli bir etkiye sahip oluyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TESK Başkanı Palandöken: 'Dizi ihracatı gelirimiz 1 milyar doların üzerine çıkarılmalı' - Son Dakika

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