Trabzon'da Modifiye Tutkunları Auto Fest Festivalinde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Trabzon'da Modifiye Tutkunları Auto Fest Festivalinde Buluştu

Trabzon\'da Modifiye Tutkunları Auto Fest Festivalinde Buluştu

Trabzon'da düzenlenen 2. Auto Fest festivalinde modifiye tutkunları bir araya geldi. Festivalde desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları düzenlendi. Drift gösterisinin de yapıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

01.09.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modifiye tutkunları Trabzon'da buluştu

Drift gösterisinin de yapıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

TRABZON - Trabzon'da 2. kez düzenlenen Auto Fest festivalinde modifiye tutkunları bir araya geldi. Türkiye'nin değişik illerinden gelen araba tutkunlarının buluştuğu festivalde desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları düzenlendi.

Trabzon'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2. Auto Fest festivalinde yüzlerce araç sahibi bir araya geldi. İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Erzincan, Rize gibi Türkiye'nin değişik illerinden Trabzon'a gelen modifiye severler araçlarını sergiledi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlen festivalde güzellik, desibel ve basıklık yarışmaları yapılırken, dereceye girenlere ödül verildi. Drift gösterisinin de yapıldığı festivale vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Festivali düzenleyen Devran Pekinoğlu, etkinliği 3 aydır planladıklarını belirterek, "Bu kadar talep olacağını tahmin etmiyorduk. Türkiye'nin 4 tarafından insanlar bu fuara geldi. Elimizden geldiği kadar modifiyeyi insanlara tanıtıyoruz. Ama kötü yönüyle değil iyi yönüyle. Burada 2 gündür ailesi ile gelenler yer alıyor. Modifiyeli araçları inceliyorlar çok güzel bir duygu" dedi.

Mevlüt Pekinoğlu ise, yüzlerce aracın festivale katılım sağladığını kaydederek, "Alanımız dolduğu için giremeyenlerde oldu. Trabzon'da böyle bir organizasyon yapmak güzel bir duygu. Bize bu izni veren Valimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin yanında oldukları için Valimize, Emniyet Müdürümüze ve Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Desibel, basıklık ve güzellik yarışmalarımız oluyor. Güzel bir organizasyon oldu. Ankara'dan, İstanbul'dan ve birçok ilden gelenler oldu. Bu festivali 2. kez düzenleniyoruz. Cumartesi akşamı etkinliğe başladık. Pazar günü bitiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trabzon, Spor, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Trabzon'da Modifiye Tutkunları Auto Fest Festivalinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:19 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
13:56 Kim Kardashian’a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı
13:24 Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek
12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
12:14 Videosu olmasa kimse inanmaz Darıca Hayvanat Bahçesi’nde hayrete düşüren görüntü Videosu olmasa kimse inanmaz! Darıca Hayvanat Bahçesi'nde hayrete düşüren görüntü
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
12:02 Kripto Sahipleri Donald Trump’ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor Kripto Sahipleri Donald Trump'ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 15:39:37. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Modifiye Tutkunları Auto Fest Festivalinde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement