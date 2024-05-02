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Tunceli'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

TUNCELİ - Tunceli'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu şekilde kutlandı.

Tunceli'de, Emek ve Demokrasi Platformunun çağrısıyla merkez Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen binlerce kişi, alkış ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Seyit Rıza Meydanına kadar yürüdü. Siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin 1 Mayısa ilişkin yaptığı konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halaylar çekti. Yerel müzik gruplarının dinleti verdiği etkinlik, sorunsuz şekilde sona erdi.