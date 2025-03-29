Türkal: 'Aydınlık Geleceğe Anadolu'dan Hep Beraber Yürüyelim' - Son Dakika
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Türkal: 'Aydınlık Geleceğe Anadolu'dan Hep Beraber Yürüyelim'

Politikacı ve iş insanı Yakup Türkal, Anadolu'dan aydınlık bir geleceğe yürümek istediğini bildirerek, insanca yaşamanın bir lüks olmadığını vurguladı. Ankara'da düzenlenen iftar programında, herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade etti ve gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı projelerden bahsetti.

29.03.2025 16:04
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İş İnsanı Türkal: "Aydınlık geleceğe Anadolu'dan hep beraber yürüyelim istiyorum"

ANKARA - Politikacı ve iş İnsanı Yakup Türkal, "İnsanca yaşamak lüks değildir, hepimizin insanca yaşamaya hakkı vardır. İnsanlarımızın hak ettiği değerlere, zekat, fitre, sadaka, nafaka gibi değil, hak ettiği asgari standardını millete sunması gerek. Aydınlık geleceğe Anadolu'dan hep beraber yürüyelim istiyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Politikacı İş İnsanı Yakup Türkal'ın desteğiyle ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Programa, Türkal'ın yanı sıra birçok eski bakan, milletvekilleri, ordu ve yargı mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Türkal, 20 yıl önce yaşadığı bir hikayeyi paylaşarak, "Yıllar önce bir restoranda otururken çocuk esirgeme okulunun müdürü, emekli olmuştu. İki tane genç delikanlı gelip dedi ki, 'Yakup Bey, bu çocuklar size yemek ikram etmek istiyor'. Baktım çocuklara, hatırlayamadım. Sonra, 'Siz onlara yemek ikram ediyordunuz, artık öğretmen oldular. Bugün onlar size yemek ikram etmek istiyor' dedi. Şimdi, Saray Çocuk Yuvası'ndaki kardeşlerimiz de hiç umutlarını kaybetmesin. Devletimiz, milletimiz tek yürek. Onlar büyüyecek ve bizlere yemek ikram edecekler" ifadelerini kullandı.

"3 lira ekmeği ucuz almak için sıra bekleyen insanlara hakaret etmemek için herkes aklanmalıdır"

Türkiye gündemine dair de konuşan İş İnsanı Türkal, "Derler ki, 'Kim zerre kadar iyilik ederse onun mükafatını görecek, kim zerre kadar kötülük ederse onun cezasını görecek'. İktidar, muhalefet ayırt etmeden, yüce Türk adaletinin önünde, herkes yaptıklarını açıklamak zorunda. 3 lira ekmeği ucuz almak için sıra bekleyen insanlara hakaret etmemek için herkes aklanmalıdır, herkes namuslu para kazandığını izah etmek zorundadır. Ankara, Anadolu'nun merkezi, fikren ve coğrafi olarak da merkezidir. Biz, herkese eşit mesafedeyiz. Bu eşitlik, ülke yönetiminde de Ankara'yı merkez haline getirecek, bir sonraki başkanı da Anadolu çıkaracaktır, ben buna inanıyorum. İnsanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hepimiz ülkemize, milletimize nasıl faydalı olacağımızı anlatmaya çalışmalıyız. Ekonomi konusunda yıllardır ekibimle çalışıyorum" diye konuştu.

"Aydınlık geleceğe Anadolu'dan hep beraber yürüyelim istiyorum"

Türkal, konuşmasına şöyle devam etti:

"23 Haziran'da Ortadoğu ve Teknik Üniversitesi'nde bir davet vermeyi planlıyoruz. Bu davette ülkenin ekonomi muhabirleri, ekonomistleri, ekonomi hocaları, siyasi partilerin ekonomi başkanları, siyasi parti genel başkanları, ekonomiyle alakalı kim varsa davet edeceğiz. Bir proje geliştirdik. Projemizde, devlete ilave 1 lira ek yük getirmeden, insanlarımızın asgari standardını sunabileceğimiz, onları ekmek kuyruğundan, elektrik, su, doğal gaz parası; çocukların oyuncak ve çikolata paraları, bebeklerin mama ve bez paraları, gençlerin kültür ve sanat harcamaları için her ay hesaplarına bir para yükleyebiliyoruz. Bunu nasıl yapabildiğimizi kamuoyuyla paylaşacağız. İnsanca yaşamak lüks değildir, hepimizin insanca yaşamaya hakkı vardır. İnsanlarımızın hak ettiği değerlere, zekat, fitre, sadaka, nafaka gibi değil, hak ettiği asgari standardını millete sunması gerek. Güneş nasıl herkese eşit doğuyorsa devletin de millete eşit asgari standardı sunduğu bir ülke hayal ediyorum. Çalışmalarım bu yönde ağırlıklı olarak devam etmekte. Ramazan vesilesiyle ir araya geldiğimiz için, bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum, ramazanınız mübarek olsun diyorum. Aydınlık geleceğe Anadolu'dan hep beraber yürüyelim istiyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türkal: 'Aydınlık Geleceğe Anadolu'dan Hep Beraber Yürüyelim' - Son Dakika

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