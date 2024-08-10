Türkiye ile Japonya dostluğu 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Japon eğitim gemileri ziyarete açıldı - Son Dakika
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Genel

Türkiye ile Japonya dostluğu 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Japon eğitim gemileri ziyarete açıldı

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Türkiye ile Japonya'nın dostluk ilişkilerinin 100'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde Sarayburnu Limanı'na demirleyen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 2 eğitim gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Çeşitli gösterilerin de yer aldığı etkinlik 12 Ağustos'a kadar sürecek.

10.08.2024 17:00
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Türkiye ile Japonya dostluğu 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Japon eğitim gemileri ziyarete açıldı

İSTANBUL - Türkiye ile Japonya'nın dostluk ilişkilerinin 100'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde Sarayburnu Limanı'na demirleyen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 2 eğitim gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Çeşitli gösterilerin de yer aldığı etkinlik 12 Ağustos'a kadar sürecek.

Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve 2 ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Sarayburnu Limanı'na demirleyen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 'Kashima' ve 'Shimakaze' eğitim gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

12 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek

1957 yılından bu yana her yıl düzenlen seferler ile 15 yılın ardından 8.kez İstanbul'a demirleyen gemilerde vatandaşlar etrafı inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bando gösterisi, davul gösterisi ve savunma sanatları gösterisi gibi etkinliklerin de düzenlendiği gemi, 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

"Benim için Türkiye artık ikinci ev gibi"

8 senedir Türkiye'de yaşadığını söyleyen Ami Naito, "Benim için Türkiye artık ikinci ev gibi. Nasıl söyleyeyim, artık buralı oldum gibi hissediyorum. Bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. 100'üncü yıl kutlu olsun" dedi.

"Japonya ile Türkiye ilişkileri gayet iyi kanaatimce, gelecekte de inşallah bu şekilde devam eder"

Mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kadir İnal ise, "Kendi Deniz Kuvvetlerimizin de bandosunu izlemeye geldik. Çocuklarımız görsünler şimdiden ve bilsinler istedik. Geçmişten bu yana Japonya ile Türkiye ilişkileri gayet iyi kanaatimce, gelecekte de inşallah bu şekilde devam eder" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türkiye ile Japonya dostluğu 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Japon eğitim gemileri ziyarete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ile Japonya dostluğu 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Japon eğitim gemileri ziyarete açıldı - Son Dakika
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