Türkiye'nin 13. Ramsar alanı olan Kuyucuk Gölü kurudu, sazlıklar yandı

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Türkiye'nin 13. Ramsar alanıydı, çöle döndü

Kuruyan Kuyucuk Gölü'nün sazlıkları da yandı

KARS - Kars'ta geçmişte yaklaşık 182 kuş çeşidine ev sahipliği yapan Türkiye'nin 13. Ramsar alanı olan Kuyucuk Gölü tamamen kurudu. Kuruyan gölü kuşlar terk ederken, gölün etrafında bulunan sazlıklarda yakıldı.

2009 yılında Ülkemizin 13. Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar alanı olarak ilan edilen Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti geçen süre içerisinde kururken, geçmişte kuşlarla dolu olan gölü kuşlarda terk etti. Kuyucuk Gölü'nün etrafını çevreleyen ve kuşlarının sığınağı, yuva yaptığı sazlıklarda kimliği belirsiz kişi ve kişilerce ateşe verilerek yakıldı. Kuyucuk Gölü'nün yanan sazlıkları ise havadan görüntülendi.

Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti'nin son durumunun içler acısı olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Burası Kuyucuk Gölü 7-8 yıl öncesine kadar çok güzel kuş cenneti olan bir gölümüzdü. Ancak kurudu. Burası artı göçmen kuşlarını geçtiği noktadaydı. Bunun yanı sıra otluklar, sazlıklar yeni yakılmış. Bakımı yok, koruması yok. gerekli tedbirlerin önlemlerin alınması gerekiyor. Kuşlarının içerisinde olduğu Kuyucuk Gölü'nün eski halini almasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan Avrasya- Afrika göç yolunda birçok kuşa ev sahipliği yapan yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip göldeki sular çekildi. Kuşlarının yuvalarının bulunduğu sazlık alanlarda kurudu. Kuruyan sazlık alanda ateşe verilerek yakıldı. Arpaçay ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti'ni kuşlar da tek etti.