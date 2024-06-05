Türkiye'nin konuştuğu cinsel istismar kurbanı Nisanur bebeğin mezarındaki yazı duygulandırdı - Son Dakika
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Genel

Türkiye'nin konuştuğu cinsel istismar kurbanı Nisanur bebeğin mezarındaki yazı duygulandırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Furkan S.'nin cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra ölen 2 yaşındaki Nisanur bebeğin mezar taşına yazılan 'Hesap günü mutlaka gelecektir' sözleri, insanları duygulandırdı. Hayırseverler tarafından yaptırılan mezar taşı, Nisanur'un adaletin sağlanacağı günü beklediğini ifade ediyor.

05.06.2024 14:58
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Türkiye'nin konuştuğu cinsel istismar kurbanı Nisanur bebeğin mezarındaki yazı duygulandırdı..."Hesap günü mutlaka gelecektir"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Furkan S.'nin cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra ölen 2 yaşındaki Nisanur bebeğin mezar taşını görenler gözyaşı döktü.

İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde iki yıl önce 18 Mayıs günü meydana gelen olayda F.S. ile tanışan M.Ö. isimli kadın; geceyi F.S. ile birlikte geçirdi.

Ertesi gün anne M.Ö. yanına 8 yaşındaki kızını alarak markete gitti. İddiaya göre, bu sırada evde 2 yaşındaki kızları Nisanur Ö. ise telefondan video izlerken F.S. küçük kıza nitelikli cinsel saldırıda bulundu. Küçük kız bayılınca kendine gelmesi için başını defalarca duvara vurdu.

Doktor kontrolü sonrasında F.S. tarafından kızın nitelikli cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan sonra cenazesi ilçe protokolü tarafından kaldırılan küçük Nisanur'un mezarı kimsesizlerin de defnedildiği Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda hayırseverler tarafından yaptırılan Nisanur Ö.'nün mezar taşına "Ve herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir. Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum" sözleri yazıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, Türkiye, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türkiye'nin konuştuğu cinsel istismar kurbanı Nisanur bebeğin mezarındaki yazı duygulandırdı - Son Dakika

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