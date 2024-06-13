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Uçak yolcusunu şok eden olay: Kendisi İzmir'e valizi Muş'a gitti

Uçakla İzmir'e gelen yolcu, valizinin de Muş'a gönderildiğini öğrenince şoke oldu

İZMİR - İstanbul'dan İzmir'e Türk Hava Yolları uçağıyla gelen yolcu, İzmir'e indiğinde valizinin kaybolduğunu öğrenerek şoke oldu. Kucağındaki bebeğiyle mağdur olan ve yetkililere durumu şikayet eden vatandaş, valizinin yanlışlıkla Muş'a gittiğini öğrendi.

İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Azra Topuz, İzmir'deki annesinin yanına gelebilmek için 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte, Türk Hava Yolları'na ait uçağa bilet aldı. Sabahın erken saatlerinde uçağa binen Topuz, valizini de uçağın kargo bölümüne konulması için teslim etti. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından İzmir'e inen Azra Topuz, teslim alanında valizinin olmadığını öğrendi. Durumu hemen yetkililere bildiren Topuz, aldığı cevaplar karşısında şoke oldu. Önce valizinin İstanbul'da kaldığını söylenen kadına valiz tesliminde verilen kağıt soruldu. Kağıda başka birinin isminin yazıldığı ortaya çıkınca da valizin Muş'ta olduğu söylendi. Valizinin kendisine teslim edilmesi için yetkililere ulaşmaya çalışan Topuz, kucağındaki bebeğiyle yaklaşık 6 saat kaldığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda mağduriyetini gideremedi.

"Benim valizim nasıl Muş'a gidiyor"

Yaşadığı olayı anlatan talihsiz kadın, valizinin Muş'a gitmesiyle birlikte uğradığı şaşkınlığı anlattı. Azra Topuz, "Çarşamba saat 8.15'e Türk Hava Yolları'ndan bilet aldım. Her şey normaldi, uçağa binerken valizimi verdim, bebek arabasını da yanıma almıştım. İzmir'e indim ve sonra bir baktım valiz yok. Herkes valizini aldı ben alamadım ve yetkililere valizimin nerede olduğunu sordum. Önce uçakta olabileceğini sonra da valizimin İstanbul'da olduğunu söylediler. Dedim ki 'Nasıl oluyor? Ben geliyorum da benim valizim neden gelmiyor? Valizimi uçağa koyduktan sonra elime verdikleri kağıda baktım ve sonra fark ettim ki üzerinde başka bir isim yazıyor. Sonra valizimin Muş'a gittiğini söylüyorlar. Nasıl benim valizim Muş'a gidiyor, ne alaka? Ondan sonra sorunun kendilerinde olmadığını, İstanbul'daki havalimanının sorumluluğu altında olduğunu söylediler. Kağıdın üzerinde ismi yazan kişinin elinde valizimin olduğunu dediler" sözlerine yer verdi.

Yetkililer sorumluluk kabul etmiyor

Yaşadığı mağduriyet karşısında yetkililerden bir açıklama bekleyen Azra Topuz, çalışanların kendisine laubali şekilde cevap verildiğini söyledi. Topuz, "Benim valizimin içinde değerli eşyalarım var, ziynet eşyalarım vardı. Ne o kişiye ulaşabiliyorlar, ne Muş'a ulaşabiliyorlar ne de bana sağlıklı cevap veriyorlar. Mağdurum. Bana bir kağıt verdiler elime ve dediler ki sen bunu doldur, evine git kafan rahat bir şekilde; biz bulacağız dediler. Elime verdikleri kağıdın üzerinde yazan İngilizce metni çevirdim ve Türk Hava Yollarının sorumluluk kabul etmediğini yazdığını fark ettim. Benim valizimin üzerinde başka isim soy isim yazıyor, valizim Muş'a gitmiş ama sorumluluk kabul etmiyorlar. Yetkililere, müdürlere, şeflere ulaşmak istedim, çalışanlar laubali bir şekilde 'Biz ulaşamıyoruz, sen mi ulaşacaksın' diye alay ettiler" dedi.

"Valizimin içerisindeki eşyalarımı bulamazsam kime başvuracağım"

"Ben valizimin en kısa zamanda bana gelmesini istiyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diyen Azra Topuz, "6 saattir havalimanında bekliyorum ve hala da bir çözüme ulaşamadık. Bana eve gidin, evinize göndeririz diyorlar. Eve gittiğimde, ben valizimin içerisindeki eşyalarımı bulamadığım zaman kime başvuracağım? Ben şu an valizimi bulamadığım halde bile yetkili birisini bulamadığım halde valizim eve geldiğinde eşyalarım kaybolduğunda kimin yanına gideceğim?" ifadelerine yer verdi.