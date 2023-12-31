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Uludağ'da Yeni Yıl Hareketliliği Başladı - Son Dakika
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Uludağ'da Yeni Yıl Hareketliliği Başladı

Uludağ, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen, yılbaşı öncesi kar yağışının olmaması nedeniyle vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinde kaldı. Kar yağışının olmaması nedeniyle kayak pistlerindeki kar seviyesi düşerken, vatandaşlar kızaklarla kayak sporlarını yapmak zorunda kaldı. Tatilciler yeni yıla hazırlanırken, Uludağ'daki bazı işletmelerdeki eleman sıkıntısı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a iletilerek dile getirildi.

31.12.2023 - 17:33,
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Uludağ'da yeni yıl hareketliliği başladı

BURSA - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, kar yağmaması vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinde kaldı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kayak pistleri görenleri üzdü. Kar yağışının yaklaşık 2 hafta önce başladığı turizm merkezinde lodos ve güneşli havanın etkisiyle kayak pistlerindeki kar seviyi 3 santimetreye kadar düştü. 2023 son günün Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı olmamasından dolayı kayak sporlarını kızaklarla yaptı.

Otellerde ise doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar oteller bölgesinde yoğun trafik oluştururken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı. Tatilciler yeni yıla hazırlanırken, güne erken başlayanlar ise kızak sonrası sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uludağ girişindeki gişelerde uzun kuyruklar oluşurken, zirve 2023 yılının son saatlerinde havadan da görüntülendi.

Uludağ'daki bazı işletmelerde incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çobankaya'daki bir büfede salep içip vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf, memur maaşlarının yüksek olmasından dolayı personel maaşlarını karşılayamamaktan dolayı çalışacak eleman bulamadıklarını Bakan Bolat'a iletti.

Uludağ\'da Yeni Yıl Hareketliliği Başladı
Kaynak: İHA
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