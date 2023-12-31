Husiler yük gemisine saldırdı, ABD helikopterleri 3 tekneyi yerle bir etti

Süper Kupa kriziyle ilgili paylaşım Aile dizisini de vurdu! Nejat İşler\'i fena kızdırdılar

Uludağ'da yeni yıl hareketliliği başladı

BURSA - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, kar yağmaması vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinde kaldı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kayak pistleri görenleri üzdü. Kar yağışının yaklaşık 2 hafta önce başladığı turizm merkezinde lodos ve güneşli havanın etkisiyle kayak pistlerindeki kar seviyi 3 santimetreye kadar düştü. 2023 son günün Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı olmamasından dolayı kayak sporlarını kızaklarla yaptı.

Otellerde ise doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar oteller bölgesinde yoğun trafik oluştururken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı. Tatilciler yeni yıla hazırlanırken, güne erken başlayanlar ise kızak sonrası sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uludağ girişindeki gişelerde uzun kuyruklar oluşurken, zirve 2023 yılının son saatlerinde havadan da görüntülendi.

Uludağ'daki bazı işletmelerde incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çobankaya'daki bir büfede salep içip vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf, memur maaşlarının yüksek olmasından dolayı personel maaşlarını karşılayamamaktan dolayı çalışacak eleman bulamadıklarını Bakan Bolat'a iletti.