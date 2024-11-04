Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Çekmeköy'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Çekmeköy'de Gerçekleşti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası'nda, 16 köpek çeşitli sınavlarda başarılı olarak uluslararası belgeler kazandı. Şampiyona, Türkiye'nin arama kurtarma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

04.11.2024 22:13
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Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Çekmeköy'de yapıldı

İSTANBUL - Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Parkur, enkazda canlı kurtarma ve itaat sınavlarını geçen özel eğitimli köpekler uygunluk ve yeterlilik belgelerini aldı.

2025 Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası kapsamında Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Köpek Eğitmenleri Derneği, K9 Güvenlik ve TİM Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Çekmeköy Ömerli'de yapıldı. Türkiye ve Romanya'dan 16 köpeğin katıldığı şampiyonada, parkur, itaat ve enkazda canlı kurtarma sınavlarını başarı ile geçen 10 köpek uluslararası uygunluk ve yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Sınavı geçen arama kurtarma köpekleri deprem başta olmak üzere birçok doğal afet ve kurtarma görevlerinde başarı ile görev alarak can kurtaracak. Şampiyonaya; Romanya, Ukrayna, Bosna Hersek ve Libya'dan yetkililerde gözlemci olarak katıldı.

Dünya Şampiyonası Çekmeköy'de yapılacak

2025 yılı Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası yaklaşık 20 ülkenin katılımı ile mart ve haziran aylarında Çekmeköy'de gerçekleşecek. Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek şampiyonada yüzlerce köpek uluslararası arama kurtarma uygunluk ve yeterlilik belgesi kazanmak için çeşitli kategorilerde yarışacak.

"Daha fazla çalışmamız gerektiğinin acı tecrübesini ne yazık ki 6 Şubat depremlerinde yaşadık"

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Göktan Eker, "2025 Dünya Arama Köpekleri Şampiyonası Orhan Başkan'ımızın da desteğiyle Türkiye'de Çekmeköy'de olacak. Biz aslında toplumsal bir farkındalık ortaya çıkarmak için bu yola girdik. Bu organizasyonu Türkiye'ye getirmek için 4-5 yıldır çok yoğun çalışıyoruz. Daha fazla çalışmamız gerektiğinin acı tecrübesini ne yazık ki 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Yurtdışından gelen arama kurtarma ekiplerinin köpekleri çok fazla etkili olamadılar, çünkü farklı bir coğrafya, farklı bir iklim, farklı bir kültür. Biz bu konuda ülkemizin yeterliliğin arttırmak için bir görev üstlendik kendimize. Çok ihtiyacımız var arama kurtarma köpeklerine. Bu anlamda Çekmeköy Belediyesi ve ÇEKUT'un desteği bu denli uluslararası bir organizasyonu yapmamızda etken oldu. Bosna Hersek ve Libya'dan gözlemciler geldi, Romenler hem gözlemci hem de katılımcı gönderdiler. Şu anlama geliyor bu, Çekmeköy arama kurtarma köpekleri konusunda önce ilimizin, sonra ülkemizin daha sonrada dünyanın merkezi haline gelecek" dedi.

"Deprem coğrafyamızın bir gerçeği, her an hazırlıklı olmalıyız"

Köpeği ile sınava giren eğitmen Erkan Kocabey, "Öncelikle Çekmeköy Belediyesi'ne bu organizasyon dolayı teşekkür ederim. Ankara'dan geliyorum bu sınav için. 6 Şubat depreminde köpeğim ada ile ilk günden son arama kurtarma gününe kadar görev aldım. Bu ülkemiz için çok güzel bir etkinlik. Deprem coğrafyamızın bir gerçeği, her an hazırlıklı olmalıyız. Bu köpeklere köpek gözüyle bakmayalım bunların her biri enkazdan bir can çıkarıyor. Onar bizim kahramanlarımız. Herkesin bu konuda destek çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"Bu mutluluğun ötesinde olan bazı şeyler var"

Köpek Eğitmeni Yakup Gündüz, "2 köpeğim ile Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri sınavından başarı ile geçmiş bulunmaktayım. Onun mutluluğunu yaşamaktayım. Fakat bu mutluluğun ötesinde olan bazı şeyler var. FCI, KIF ve Çekmeköy Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen bu sınav ülkemizde çok zor şartlarda gerçekleştiriliyor. Bu sınav uluslararası arama ve kurtarma faaliyetleri olduğunda köpeklerimizin yurtdışındaki operasyonlara katılabilmesi için bizim ve ulusumuz için çok önemli. Çekmeköy Belediyesi'nin böyle bir etkinliğe destek vermesinden ötürü başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Çekmeköy'de Gerçekleşti - Son Dakika

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