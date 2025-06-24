Ümraniye'den Gazze'ye destek etkinliği - Son Dakika
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Genel

Ümraniye'den Gazze'ye destek etkinliği

24.06.2025 13:47
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Ümraniye'den Gazze'ye destek etkinliği Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği 'Ümraniye'den Gazze'ye Bir Nefes' etkinliğinde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

Ümraniye'den Gazze'ye destek etkinliği

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği 'Ümraniye'den Gazze'ye Bir Nefes' etkinliğinde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi. Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gazze'yi kalbimizin en özel köşesinde saklamalı, daima hatırlamalı ve asla unutmamalıyız" dedi.

Ümraniye Belediyesi ve Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu tarafından, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Ümraniye'den Gazze'ye Bir Nefes" adıyla anlamlı bir program düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Şevki Karabekiroğlu, Fatih Tuğra Doruk, Mustafa Armağan, Esra Armağan, Ahmet Turgut ve Reyda Şıklaroğlu gibi aktivist ve yazarlar sahne alarak Gazze ile ilgili bilgiler verdi. Programda konuşmaların yanı sıra şarkılar, dualar ve şiirler okundu.

"Gazze'yi kalbimizin en özel köşesinde saklamalıyız"

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gazze'yi kalbimizin en özel köşesinde saklamalı, daima hatırlamalı ve asla unutmamalıyız. Zulüm 20 aya yaklaştı ve ne yazık ki hala devam ediyor. İnşallah bu sürecin sonunda bir bereket olacak. Ancak İslam dünyası şu anda çok dağınık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hem maddi hem manevi gayretlerini hepimiz görüyoruz. Ümidimiz odur ki, Mevlam bir kapı açar ve bu zulmün sonu hayırla sonuçlanır. Dünya tarihi boyunca, Adem Aleyhisselam'dan bu yana zulmeden herkesin akıbeti bellidir. Kur'an-ı Kerim'de de açıkça belirtildiği gibi, ne kadar zalim geldiyse hepsi yok olup gitmiştir. Gerçek galip yalnızca Allah'tır. O'nun dışında hiçbir galip yoktur. Evet, bu yaşananları asla unutmamalıyız. Elimizden ne geliyorsa, dilimizle, ayaklarımızla, kalbimizle ne yapabiliyorsak onu yapmalıyız. Hiçbir şey yapamıyorsak bile, Allah'ın düşmanlarına karşı durduğumuzu hissettirmeliyiz ki, inşallah Rabbimiz bizden bunun hesabını sormasın" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Ümraniye, Genel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Genel Ümraniye'den Gazze'ye destek etkinliği - Son Dakika

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