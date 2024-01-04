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Uzmanlar, telefon bataryalarının patlamasının ardından uyarıyor - Son Dakika
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Uzmanlar, telefon bataryalarının patlamasının ardından uyarıyor

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazların yanlış şarj edilmesi ve kullanılmasından kaynaklı batarya patlamaları yoğun olarak yaşanırken, uzmanlar, kullanıcılara telefonu doğru ve zamanlı şarj etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Telefon bataryalarının yanlış kullanımdan kaynaklı büyük tehlike olduğunu belirten uzmanlar, telefonları uzun süre şarjda tutmamayı, şarjdayken telefon kullanmamayı ve telefonun suyla temas ettiğinde şarja takmamayı öneriyor.

04.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 09:42
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Sık yaşanan telefon bataryalarının patlamasının ardından uzmanlar uyardı

"Şarjdayken telefon kullanmayın, telefonunuzu uzun süre şarjda tutmayın"

ARTVİN - Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazların yanlış şarj edilmesi ve kullanılmasından kaynaklı batarya patlamaları yoğun olarak yaşanırken, uzmanlar, kullanıcılara telefonu doğru ve zamanlı şarj etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

En son Artvin'de bir kafede ve teknik serviste telefon bataryası patladı. Artvin'de 19 yıldır elektronik eşya tamirciliği yapan teknik servis uzmanı İrfan Kuzu, lityum teknolojiyle üretilen bataryalar yanlış kullanımdan kaynaklı büyük tehlike olduğu söyledi. İrfan Kuzu, 2004 yılından beri elektronik eşya tamiri yaptığını belirterek "Cep telefonu ve bilgisayarlar daha çok geliyor. En çok arızalar şarj soketleri, ekran kırıkları ve bataryalar bu tarz arızalar çok geliyor. Bataryalar Lityum polimer, Lityum için yani lityum teknolojisiyle yapılıyor. Genelde bataryaların arızalanma şekilleri kullanıcı hatasıyla oluyor. Darbelerden kaynaklı delinmeler, yırtılmalar, deformasyonlardan oluyor. Telefon arızası olduysa şarj entegreleri arızalı oluyor" dedi.

"Telefonları zamanlı şarj edelim"

Telefonların zamanlı şarj etmenin önemine değinen Kuzu "Kullanıcılar bataryalarının dolduğunu anlamadıkları için voltaj vermeye devam ediyorlar. Bataryalar kendilerini korumak için BMS dediğimiz bir devre var. Devre arızalandığında da batarya kendini koruyamadığı için yüksek akım alıyor ve batarya o şekilde bozulabiliyor. Genelde şişmeler, yanmalar, performans düşmeleri yani siz yüzde 100 olarak görseniz bile bataryanız kısa zaman içerisinde tükenebiliyor. Yada darbe aldıktan sonra delinir hava ile temas ederse lityum elementi tehlikeli bir element, alev alabiliyor. Yeni nesil telefonlarla arka taraf açılmadığı için kapak açılmadığı için barut gibi düşünün bunu gaz sıkışarak patlıyor. Sıvı teması olduğunda şarja takarsanız yada sıvı teması olduğunda kullanmaya devam ederseniz kısa devre kaynaklı bataryalar arızalanıyor" diye konuştu.

Bunları yapmaktan kaçının

Telefonu uzun süreli kullanmanın püf noktalarını da aktaran Kuzu, şarjdayken telefon kullanmamayı, uzun süre şarjda tutmamayı, telefon suyla temas ettiğinde şarja takmamayı önerdi.

Telefonunu batarya sorunu için tamire getiren Çetin Aksu "Bataryası şişmişti onu tamire bıraktım. Uzun süre şarjda bırakıyor ve şarjda iken de telefonla uğraşıyorum. Fakat çok zararlı olduğunu öğrendim. Bu yüzden kullanmamak gerekiyormuş" derken, Ayşe Şentürk ise "Telefonun yüzde 15'e kadar şarjı geldiğinde hemen şarja takıyorum. Bir saatte doluyor zaten hemen şarjdan çıkarıyorum. Şarjdayken de çok uğraşmamaya dikkat ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, telefon bataryalarının patlamasının ardından uyarıyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Uzmanlar, telefon bataryalarının patlamasının ardından uyarıyor - Son Dakika


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