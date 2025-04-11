Van\'da Gazze İçin Tekbir Sesleri

Van'da Gazze için tekbir sesleri yükseldi

VAN - Filistin Alimler Birliği'nin çağrısıyla tüm dünyada düzenlenen "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında, Van'da yüzlerce vatandaş tekbir getirdi.

Van Filistine Destek Platformu öncülüğünde organize edilen programa, çok sayıda vatandaş katıldı. Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Gazze'de yaşanan zulme karşı tekbirlerle ses yükseltti. Vatandaşlar ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar attı ve salavatlar okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar, Gazze için dualar etti.

Programda yapılan konuşmalarda ise Gazze'deki direnişe destek vurgusu yapılırken, zulme karşı birlik çağrısı yapıldı.