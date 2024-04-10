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Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda Ankara'nın tadını çıkardı

Minik kız bayram için yazdığı özel şiiri okudu

Depremzede aile bayram için Ankara'yı tercih etti

ANKARA - Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, alışveriş merkezlerine, tarihi mekanlara ve parklara akın etti.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla vatandaşların bir kısmı tatilini şehir dışında geçirirken, Ankara'da kalanlar bayramın tadını çıkarıyor. Ankaralıların en büyük sorunlarından olan trafik yoğunluğu da bu bayram tatilinde yerini boş yollara, cadde ve sokaklara bıraktı.

Bayramın ilk gününde sıcak havayı da fırsat bilen ebeveynler, çocuklarıyla birlikte Kuğulu Parkı da ziyaret etti. Yeni doğan kuğu yavrularını gören minikler, her zaman olduğu gibi bayramın tadını ilk çıkaranlar oldu.

"Bir ay oruç tuttuk şimdi de bayramı kutluyoruz"

Ailesi ile birlikte gezmeye çıkan bir vatandaş, yaptığı konuşmada, "Bayramda ailem ile geldim. Güzel geçiyor. Bir ay oruç tuttuk onun için şimdi de seviniyoruz, bayramı kutluyoruz. Torunum var şu anda tatilde. Tatilden sonra görüşeceğiz artık" dedi.

Depremzede aile tatil için Ankara'yı seçti

Bir depremzede ise hava değişikli yaşamak için Ankara'ya geldiklerini belirterek, "Biz Hatay'dan geliyoruz. 'Değişiklik olur' dedik Ankara ve Anıtkabir. Şuan ilk günümüz Kuğulu Parktayız. Çocuklar için de çok eğlenceli. İlk defa geliyorum, çocuklar için geldik. Hatay'a geri döneceğiz. Anıtkabir'i görmek istediler. Ankara'yı çok beğendik. Umarım herkes görür gelir" ifadesini kullandı.

Arkadaşları ile birlikte oyun oynayan bir minik kız çocuğu ise "Bayram çok güzel. Parklarda oynuyoruz. El öpüp şeker ve harçlık topluyoruz. Biz normalde İstanbul'da yaşıyoruz, buraya da ziyarete geldik" diye konuştu.

Minik kız çocuğu Ramazan Bayramı'na özel şiir yazdı

Bunun yanı sıra Ramazan Bayramı'na özel olarak hazırladığı şiirini de okuyan minik kız çocuğu, şunları kaydetti:

"Bayram geldi, hoş geldi

Bize neşe ve mutluluk getirdi

El öperiz büyüklerimizin, şeker toplar harçlık toplar küçüklerimiz

Buluşur kuzenlerimiz ne mutlu bayram ailemiz."

Kuğulu Park'ta hayvanları seven bir çocuk ise Kuğuları sevdim yeni de doğurmuş galiba. Genelde mahallede futbol oynuyoruz. Yine aynısını yapacağız" kaydetti.

Bir başka kız çocuğu ise "Çok iyi hissediyorum. Çok para topladım. Herkese iyi bayramlar" dedi.