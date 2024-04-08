Vatandaşlar Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na akın etti - Son Dakika
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Vatandaşlar Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na akın etti

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İzmir'in en gözde alışveriş mekanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na bayram alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Fiyatların pahalılığından dolayı bazı vatandaşlar çarşının önceki dönemlere göre boş olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'na iki gün kala İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişi için çıktı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çocuklara bayramlık kıyafet almak isteyenler giyim dükkanlarını dolaşırken, şeker ve çikolata almak isteyenler de şekerleme dükkanlarına uğruyor. Bazı vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu belirtirken, bazıları ise fiyatların pahalı olduğunu dile getirdi. Çarşının eski dönemlere göre daha boş olduğunu düşünenler de oldu.

08.04.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
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Vatandaşlar Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na akın etti

İZMİR - İzmir'in en gözde alışveriş mekanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na bayram alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Birçok vatandaş fiyat pahalılığından dolayı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın önceki dönemlere göre boş olduğunu ifade etti.

Ramazan Bayramına iki gün kala tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişine çıktı. İzmir'in en önemli alışveriş yerlerinden biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafet almak isteyen vatandaşlar giyim dükkanlarını dolaşırken bayram şekeri almak isteyen vatandaşlar da şeker ve çikolata satılan dükkanlara uğruyor.

"Kimse dert yanmasın fiyatlar çok uygun"

Yurt dışından Ramazan Bayramı için Türkiye'ye gelen Ayşe Toy, "Aile ve akraba ziyareti için geldik. Kemeraltı Çarşısı'nı geziyoruz. Fiyatları çok uygun bulduk. Türkiye şartlarına göre fiyatlar gayet güzel. Zaten fiyatların düşük olduğunu buradaki kalabalıktan anlıyoruz. Hiç kimse dert yanmasın" dedi. Fiyatların çok pahalı olduğunu dile getiren Evren Taşdemir: "İnsanlar bir şey alamıyor. Alışverişe çıktık fakat baktık bütçemize uygun bir şey yok. Biz de gezmeye başladık" diye konuştu.

"Kemeraltı biraz boş gibi geldi"

Burhan Dursun Ankara'dan buraya gezmek için geldik, gelmişken de Kemeraltı Çarsısı'nda alışveriş yapalım dedik. Çocuklara bir şeyler alacağız. Kemeraltı Çarşısı'nı önceden beri bilirim, çok daha kalabalık olduğunu zamanları da bilirim. Şu anda biraz bana boş gibi geldi. Çok daha kalabalık olduğu ve hareket etmekte zorlandığımız dönemleri hatırlıyorum" ifadelerini kullandı. Nikah ve bayram alışverişini aynı anda yaptığını söyleyen Begüm Kıymaz, "Aşırı bir yoğunluk var. Bayramın tadını çıkarmaya çalışacak insanlar. Bu yorgunluk ve kalabalığın üzerine ertesi gün daha da rahat edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vatandaşlar Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na akın etti - Son Dakika

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