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Yağışlar Barajları Doldurdu

İstanbul'daki yağışlar baraj doluluk oranını yüzde 50,49'a çıkardı, Sazlıdere'de çubuklar suda.

17.01.2025 20:25
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Yağışlı hava barajlara yaradı, doluluk oranı yüzde 50,49 oldu

Yağışlı havaların ardından Sazlıdere Barajı'nda balıkçıların sabitleme çubukları su altında kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini artırırken, doluluk oranı yüzde 50,49'a yükseldi. Sazlıdere Barajı'nda balıkçıların olta attığı noktalarda bulunan sabitleme çubukları sular altında kaldı. Su altında kalan çubuklar ve Sazlıdere Barajı dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,49 oldu. Verilere göre Istrancalar yüzde 99,71'lik doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 37,25 olarak kayıtlara geçti. Doluluk oranı yüzde 40,68'ye yükselen Sazlıdere Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde balıkçıların olta attığı noktalarda bulunan sabitleme çubukları sular altında kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yağışlar Barajları Doldurdu - Son Dakika

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