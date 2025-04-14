Yahyalı'da Elma Ağaçlarına Don Vurdu, Zarar 100 Milyon Dolar - Son Dakika
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Yahyalı'da Elma Ağaçlarına Don Vurdu, Zarar 100 Milyon Dolar

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, zirai don nedeniyle elma ağaçlarında yaşanan zararın yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu açıkladı. Çiftçiler destek talep ediyor.

14.04.2025 00:09
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Yahyalı'da elma ağaçlarını don vurdu, zarar büyük

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk:

"Üzülerek ifade ediyorum, elmada bu yılki zirai dondan kaynaklı zararımız yaklaşık 100 milyon dolar"

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen zirai don elma ağaçlarını vurdu. Çiftçileri ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Üzülerek ifade ediyorum elmada bu yılki zirai dondan kaynaklı zararımız 100 milyon dolar gibi" diyerek destek istedi.

Kayseri'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı Yahyalı içesinde elma ağaçlarını don vurdu. Elması ile meşhur Yahyalı'yı vuran zirai don nedeniyle çiftçiler zor durumda kaldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Baş ile birlikte üreticileri ziyaret etti. Tedbir almalarına rağmen çok fazla don olayı olduğunu aktaran Çiftçi Mustafa Sarıçiçek; "Gelirimi elmadan, pancardan sağlıyorum. Geçtiğimiz gün donla karşı karşıya kaldık. Eksi 15 derece gibi bir soğukla karşı karşıya kaldık. Tedbirlerimizi almamıza rağmen çok fazla don olayı oldu. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de zararın büyük olduğunu ve çiftçiler adına devletten destek istediklerini ifade ederek; " İç Anadolu'daki ve özellikle Yahyalı başta olmak üzere Develi ve Yeşilhisar'daki üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üzülerek ifade ediyorum elmada bu yılki zirai dondan kaynaklı zararımız 100 milyon dolar gibi. Türkiye'mizin birçok yerinde zirai don yaşandı ama Yahyalı özelinde bir ekonomik değerimizdi. Birçok insanımız burada geçimini elma üretiminden temin ediyor. Hem depocularımız, hem üreticilerimiz, hem ilaç satanlarımız ekonomik kayıp yaşadı. Belki kredi ile bu imkanları elde etmişlerdi, onun için memleket büyüklerimizden arzu ettiğimiz destek istirham ediyoruz. Türkiye ekonomisi buna uygunsa, buradaki üreticilerimizin de en kısa zamanda zararı telafi edilirse cumhurbaşkanımıza minnettar oluruz" diye konuştu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri çevrelerinde; Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece ile Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yahyalı'da Elma Ağaçlarına Don Vurdu, Zarar 100 Milyon Dolar - Son Dakika

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