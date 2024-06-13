Yangınlar nedeniyle hayvan barınağı tahliye edildi - Son Dakika
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Genel

Yangınlar nedeniyle hayvan barınağı tahliye edildi

Bornova'da çıkan yangınlar sonucu Can Dostlar Yerleşkesi tahliye edildi. Yangında fidanlık tamamen yandı.

13.06.2024 17:30
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Yangınlar nedeiyle hayvan barınağı tahliye edildi

İZMİR - Bornova'da Pınarbaşı'nda bir palet fabrikasında ve Manisa yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlar korkuya neden oldu. Palet fabrikasında çıkan ve kısa sürede sıcaklık ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında, Bornova Belediyesi'ne ait fidanlığın tamamı ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu Can Dostlar Yerleşkesi'nin bir kısmı yandı.

Hasta sokak hayvanlarının tedavi edildiği Can Dostlar Yerleşkesi'nde mamaların ve çeşitli malzemelerin bulunduğu iki depo tamamen yanarken, alevler hasta hayvanların tedavi edildiği ve gözlem altında tutulduğu binalara kadar ulaştı. Bornova Belediyesi personellerinin üstün gayretiyle, yaklaşık 110 köpek ve 70 kedinin bulunduğu barınak tamamen boşaltıldı. Sokak canları, hiçbir zarar görmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü'ne götürüldü.

Hayvanlar zarar görmedi

Pınarbaşı'nda saat 13.30 sularında başlayan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Bornova Belediyesi ve çevre ilçelerin belediyelerinden de çok sayıda tanker, araç ve personel ile müdahale edildi. Aynı saatlerde Manisa yolu Bornova girişindeki ormanlık alanda çıkan yangına ise hem karadan hem de havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri ile müdahale edildi.

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki her iki noktada incelemelerde bulundu. İtfaiye yetkilileri ve ilgili personelden bilgi alan Başkan Eşki, "Yangın haberini alır almaz tüm ekiplerimizle hemen bölgeye gelerek can dostlarımızı hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye ettik. Tek tesellimiz Can Dostları Yerleşkemizde hiçbir hayvanın zarar görmemesi. Fidanlığımız ise ne yazık ki tamamen yandı. Üzücü bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yangınlar nedeniyle hayvan barınağı tahliye edildi - Son Dakika

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