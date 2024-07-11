Yaşlıların Boy Gösterdiği Cumhuriyet Dönemi Şapkaları Defilesi - Son Dakika
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Yaşlıların Boy Gösterdiği Cumhuriyet Dönemi Şapkaları Defilesi

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İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Büyükçekmece Ay Huzurevi'nde düzenlenen 'Dünün Gençleri ile Günün Gençlerinin Buluşması' konulu 'Cumhuriyet Dönemi Şapkaları Defilesi' renkli görüntülere sahne oldu. Yaşlılar, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek defilede boy gösterdi. Etkinlikte yaşlılara özel hazırlanan karikatürler hediye edildi ve el-parmak boyasıyla resimler yapıldı. Organizasyonun amacı, yaşlıların sosyalleşmesini sağlamak ve onlarla birlikte keyifli anlar yaşamaktı.

11.07.2024 08:54
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İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Büyükçekmece Ay Huzurevi'nde "Dünün Gençleri ile Günün Gençlerinin Buluşması" konulu "Cumhuriyet Dönemi Şapkaları Defilesi" düzenlendi. Yaşlıların boy gösterdiği defilede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Huzurevinde yaşayan yaşlıların sosyalleşmesi amacıyla İstanbul Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen organizasyonda, üniversite öğrencileri ile yaşlılar bir araya geldi. Cumhuriyet Dönemi Şapkaları Defilesi sonrası düzenlenen etkinliklerde ise gastronomi hocalarının hazırladığı kurabiyelerin üstü tek tek gıda boyalarıyla süslendi. Yaşlıların her birinin fotoğraflarına özel hazırlanan karikatürler de kendilerine hediye edildi. Hediyelerini alan yaşlılar duygulu anlar yaşadı. Ardından hocalar ve öğrencilerle el-parmak boyasıyla resimler yapan yaşlılar, ağaç üstüne kolaj da yaparak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Defile öncesinde konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gün, "Bu organizasyonun herkes için iyi olmasını diliyorum. Burada amacımız hayatın anlamını çek etmektir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Büker ise, "Fakültemizin tüm kadrosunu burada temsil ediyoruz. Bize kapılarınızı açtığınız için teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız sadece bir günü paylaşmak değil. Aslında bir yaşam çizgisinin bize öğreteceklerini, bizi bilinçlendirecek süreci bu güzel yuvada farkındalığına vararak öğrenmektir. Bu yüzden geldik" şeklinde konuştu.

"Amacımız onları hatırlayıp, onlarla birlikte olmaktır"

Organizasyonu yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ceyhun Berkol, "Sosyal sorumluluk projesi başlığı altında dünümüzün gençleriyle günümüzün gençlerini buluşturmak istedik. Cumhuriyet dönemine özel şapkalar ürettik. Bu şapkaları dünün genç hanımlarına giydirip bir defile yaptıracağız. Amacımız ise onları hatırlamak, onlarla birlikte olmak, mutlu olmalarını, kendilerini manken gibi hissetmelerini sağlamaktır. Defile müziği eşliğinde kimisi tekerlekli sandalyesinde, kimisi ise yürüyerek defileyi gerçekleştirecekler" dedi.

"Çok mutlu olduk, gençler çok canlı"

5 yıldır huzurevinde kalan 86 yaşındaki Sunay Talay, "Şimdiye kadar hiç böyle güzel bir etkinlik olmamıştı. Defile çok güzel geçti, çok memnunum. Pandemide biliyorsunuz ki her yer çok cansızdı, hayat çok durgundu. Çok mutlu olduk. Gençleri çok beğendim. Çok canlılar ve insana hitap edebiliyorlar. Bu tür aktiviteler keşke hep olsa. Defilede Cumhuriyet dönemi şapkaları taktık. Cumhuriyet benim için medeniyet, kültür ve mesuliyet sahibi insan olmak demektir" diye konuştu.

"Cumhuriyet dünya demek"

3 yıldır huzurevinde kalan lise müdürlüğünden emekli 70 yaşındaki Tülin İnce ise şunları söyledi:

"Çok sevdiğim arkadaşlarımla defileye katıldık. Tanımadığım kişiler de vardı. Bu vesileyle onlarla da tanışmış oldum. Onlara da 'hoş geldin' dedim. Defiledeki şapkamı çok sevdikleri için bana hediye ettiler. Defile konusu Cumhuriyet ile ilgiliydi ve Cumhuriyet benim için dünya demek. Harikanın harikası bir şeydir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yaşlıların Boy Gösterdiği Cumhuriyet Dönemi Şapkaları Defilesi - Son Dakika

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