Yeni Köprü tünelleri yılsonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika
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Yeni Köprü tünelleri yılsonuna kadar tamamlanacak

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Yüksekova ile Hakkari-Van arasında yapımı süren Yeni Köprü tünellerinin birinci tüpünde asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenen tüneller, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayacak ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak.

29.07.2024 13:06
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Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Yeni Köprü tünellerinin yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor

HAKKARİ - Yüksekova ile Hakkari- Van arasında yapımı süren Yeni Köprü tünellerinin birinci tüpünde asfaltlama çalışmaları başlatılırken, yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Van-Hakkari yol projesinin önemli ayağı olan Yüksekova ve Yeni Köprü arasındaki tünelde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çift tüpten oluşan tünel ve 3 viyadükle yolun kısalması ve güvenlikli yolculuğu sağlanması hedeflenen ve Yeni Köprü'de 5 yıldır yapımı devam eden tünelin birinci tüpünde asfaltlama çalışması başladı.

Her iki tüpte asfaltlama çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte tünelin hizmete girmesi planlanıyor. Yol güzergahında özellikle kış aylarında sık sık heyelanların yaşanması sürücülere zor anlar yaşatırken, yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen tünelle vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler.

Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Yeni Köprü tünellerinin yılsonuna kadar bitirilecek olması vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Van, Ulaşım, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yeni Köprü tünelleri yılsonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika

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