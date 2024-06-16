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Yüksekova'da bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurban bayramın ilk gününde vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesinde aylar sonra heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar namazda buluştu. Yüksekova'nın Pizok TOKİ Cami'sinin imamı, günün anlam ve önemine değinerek hadiselerle cemaate vaaz verdi. Cami İmamı vaazdan sonra cemaatle bayram namazı kılındı. Namazdan sonra cemaat birbirleriyle bayramlaşmasının ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gittiler.