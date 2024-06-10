Yüksekova'da TİM 47, kurumlar arası voleybol turnuvasını kazandı - Son Dakika
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Genel

Yüksekova'da TİM 47, kurumlar arası voleybol turnuvasını kazandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası voleybol turnuvasının final maçında TİM 47 takımı galip gelerek şampiyon oldu. 24 takımın katıldığı ve 40 gün süren turnuvada finale yükselen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile TİM 47 takımı arasındaki çekişmeli maç sonucunda TİM 47, 3-2'lik skorla kupanın sahibi oldu. Turnuvanın amacı kurumlar arasındaki kaynaşmayı sağlamaktı ve organizasyonun başarılı geçmesiyle önümüzdeki dönemlerde benzer etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

10.06.2024 19:49
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Yüksekova'da kurumlar arası voleybol turnuvası TİM 47 kazandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakamlık Kupası voleybol turnuvasının final maçı düzenlenirken, kazan Polis ekiplerinden oluşan TİM 47 ekibi yazandı.

6 guruptan oluşan 24 takımın katıldığı ve yaklaşık 40 gün süren turnuvada rakiplerini yenen Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğü ile TİM 47 takımı finale yükseldi.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen final maçı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet müdürlüğü arasında oynandı.

Oldukça çekişmeli geçen setlerde 2-2'lik eşitlik sağlanınca beşinci set oynandı.

Nefeslerin tutulduğu son sette rakibini 15-11'lik skorla 3-2 yenen TİM 47 takımı kupanın sahibi oldu.

Kaymakam Ömer Çimşit beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü İlhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan ve çok sayıda taraftar katıldı.

Maçın ardından spor salonunda her iki takıma kupa ve madalyaları verildi.

Kaymakam Çimşit final maçını kazanan TİM 47 takımına tebrik ederek kupasını verdi.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz TİM 47 takımını tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu.

Müdür Yılmaz, "Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğümüz ikinci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de üçüncü oldu.hepsini cani gönülden tebrik ediyorum. Güzel bir final maçı izledik. Bu turnuvayı düzenlememizin amacı kurumlarımızın kaynaşmasını sağlamak. Bu organizasyonda emeği geçen Başta Kaymakamımız olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum.Bu tür organizasyonların çoğalmasını sağlamak istiyoruz.insallah önümüzdeki dönemlerde bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yüksekova'da TİM 47, kurumlar arası voleybol turnuvasını kazandı - Son Dakika

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