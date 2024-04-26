Yüksekova İlçe Özel İdaresi köylerde çöp toplama çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Genel

Yüksekova İlçe Özel İdaresi köylerde çöp toplama çalışmalarına başladı

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Yüksekova ilçesindeki köylerde çevre temizliği çalışmalarına başladı. Kamışlı ve Doğanlı köylerinde gerçekleştirilen çalışmada, atıklar toplanarak katı atık toplama alanına gönderildi.

26.04.2024 23:17
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Yüksekova İlçe Özel İdaresi köylerde biriken çöpler için seferber oldu

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçenin bir çok köyünde çevre temizliği yaparken, vatandaşlarda yardım etti.

Kış ayları boyunca ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan köy ve üs bölge yollarında karla mücadele çalışmaları yaparken, baharın gelmemesiyle köylerde yol genişleme ile mıntıka temizliğine başladı.

Bu çerçevede yüksekova ilçe özel İdaresi şantiye şefliği ekipleri kamışlı ve Doğanlı köylerinde çevre temizliğini yaptı.

Şantiye şefliğine bağlı 4 araç ve 8 personel ile köyde yaşayan gönüllü vatandaşlarında katılımıyla yürütülen çalışmada kamışlı köyü ilköğretim okulu ve civarı Doğanlı köyü çevresinde atılan ve çevre kirliliğine sebep olan atıklar toplanarak, katı atık toplama alanına sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yüksekova İlçe Özel İdaresi köylerde çöp toplama çalışmalarına başladı - Son Dakika

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