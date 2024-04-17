Yurdun doğusunda sıcak havaya karşı tedbirli olunmalı
Meteoroloji Uzmanı sıcaklara karşı kronik rahatsızlığı olan yaşlıları uyardı
ANKARA - Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların arttığını belirterek, "Öğle saatlerinde güneşin dik açıyla geldiği zamanlarda, kronik rahatsızlığı ve yaşı büyük olan vatandaşlarımızın biraz daha tedbirli davranmasında fayda var" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Önümüzdeki üç gün boyunca yurdun batı kesimlerinde yağış görülebileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Çelik, "Özellikle Marmara'nın batısı ve kıyı egede, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağış şeklinde. Hafta sonunda ise cumartesi günü için Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış geçişleri bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Yurdun büyük bir bölümünden sıcaklıkların yağışlara göre daha baskın olacağını söyleyen Çelik, "Bugünle birlikte sıcaklar mevsim normallerinin 4 ile 10 derece üzerinde çıktı. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günü bu sıcak hava etkisini sürdürecek. Yurt genelinde sıcaklıklar yine mevsim normallerinin 4 ile 10 derece üzerinde seyredecek. Hafta sonunda bir serinleme oluyor. 3-4 derece serinleme var ancak yine bu serinlemeyle bile hafta sonundaki sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edecek" diye konuştu.
Sıcak havalara karşı tedbirli olunmalı
Sıcak havaların yurdun doğu bölgesinde daha fazla hakim olmasını beklediklerini kaydeden Çelik, "Sıcak havanın etkili olduğu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere bu bölgelerde sıcaklıkların yer yer 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte öğle saatlerinde güneşin dik açıyla geldiği saatlerde kronik rahatsızlığı olan ve yaşı büyük olan vatandaşlarımızın biraz daha tedbirli davranmasında fayda var" şeklinde konuştu.
Sıcak havalara karşı su tüketimi arttırılmalı
Sıcak havalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini aktaran Çelik, "Sıcak havanın etkisini arttırmasıyla birlikte terleme de artıyor. Su kaybıyla birlikte su kaybının tamamlanması oldukça önemli. Su tüketimini biraz arttırmak önemli ve öğle saatlerinde mümkünse güneş altında açık havada mümkün olduğu kadar durmamakta fayda var. Duruyorsak da şapka ve gözlük gibi aksesuarlar kullanmakta fayda var" ifadelerini kullandı.
Üç büyük şehir içinde hava tahmini yorumu yapan Meteoroloji Uzmanı Çelik, şunları kaydetti:
"Ankara'da en yüksek sıcaklıklar 27 ve 28 derece civarında seyrediyor. Hafta sonunda ise 3 ve 4 derecelik serinleme göreceğiz. İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü için öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak geçişleri var. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar ise 24 ve 25 derece civarında. Hafta sonunda ise İstanbul'da 2 ve 3 derecelik serinleme bekliyoruz. İzmir'in en yüksek sıcaklıkları ise yine 26 ve 28 dereceden 24 ile 23 derece civarına düşecek."
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