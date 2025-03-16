Yusuf Dayı ve Leylek Bilal'in Sevinçli Buluşması

Yusuf dayının leyleği 'Bilal' bu yıl da geldi

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fadıllı köyünde geçtiğimiz yıllarda arkadaş olan Yusuf dayının leyleği 'Bilal', bu yıl da geldi. Yusuf dayı, leyleği 'Bilal'i elleriyle beslediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı köyünde geçtiğimiz yıllarda arkadaş olan Yusuf dayı ile leyleği 'Bilal', bu yıl da buluştu. Göç yolculuğu sırasında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fadıllı köyündeki arkadaşı Yusuf dayıya uğrayan 'Bilal' leylek, Yusuf dayıyı sevindirdi. Arkadaşı 'Bilal'in geldiğini gören Yusuf dayı, leyleği elleriyle besledi. Herkesi gülümseten o anlar cep telefonu ile kayda alındı.