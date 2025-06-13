'Yüzyılın Beyin Cerrahı' Gazi Yaşargil'in İsmi Beypazarı'nda Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

'Yüzyılın Beyin Cerrahı' Gazi Yaşargil'in İsmi Beypazarı'nda Yaşatılıyor

Haberin Videosunu İzleyin
13.06.2025 12:24  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
\'Yüzyılın Beyin Cerrahı\' Gazi Yaşargil\'in İsmi Beypazarı\'nda Yaşatılıyor
Haber Videosu

Dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’in ismi, hemşehrileri tarafından Beypazarında yaşatılıyor. Gazi Yaşargil'in ailesinin kökeni Beypazarı'na dayanıyor ve ismi burada bir caddeye verildi. Yerel halk, onunla gurur duyuyor ve başarılarını unutmayacaklarını belirtiyor.

'Yüzyılın Beyin Cerrahı' Yaşargil'in ismi Beypazarılı hemşehrileri tarafından yaşatılıyor

ANKARA - 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' olan Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil'in ismi Beypazarılı hemşehrileri tarafıntan yaşatılmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğdu. Aslen Ankara/ Beypazarı'nın Kayhan aşiretinden olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil; Beypazarı'na ilk yerleşen Kayhan aşiretine mensup olup ataları Fatih Sultan Mehmet Han'ın isteği üzerine İstanbul'a taşınmış; 1925 yılında, kaymakam olan babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Diyarbakır/ Lice'de Dünya'ya gelmiş olup tıp dünyasında birçok başarı elde etmiştir. 2002 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' unvanını alan Gazi Yaşargil'in ünvanı ve adı Ankara, Beypazarı'nda bir caddeye verildi.

"Baba tarafından Beypazarılı olduğunu tespit edildi"

İlkokul öğretmenliğinden emekli olduktan sonra Beypazarı Kültür Turizm Derneği Başkanı olarak dönemin Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte çalıştığını belirten Mesut Ünsal, "Biz belli kaynaklardan duyumları aldığımızda Gazi Yaşargil'in ailesinin Beypazarı kökenli olduğunu duyduk. Mansur Bey de dedi ki, abi bunu bir araştırma yapalım. Gazi Yaşargil'in ailesinin Kayhanlı aşiretinden Beypazarılı, baba tarafından Beypazarılı olduğunu tespit edildi. Mansur Bey sayın hocamızı davet etti. Kendisiyle Taş Mektep'te bir yemek organizasyonu yaptık. Ben müzisyen olduğum için cümbüşüm vardı. O arada hocayla sohbet ettik. Beypazarı hakkında, kültür, turizm hakkında sohbet ederken görevli garson geldi. Hocam yemekler hazır, yemeğe geçelim mi diye sordu. Yukarıda da masalar hazırdı, Mansur Beyler orada oturuyordu. Rahmetli Gazi Hocam dedi ki, hocam yemek kalsın. Önce beyinleri doyuralım, mide nasıl olsa doyar dedi" ifadelerine yer verdi.

"Gurur duyarım Beypazarılı olmaktan, ailemin kökeni dedi"

Yaşargil'e özel Yahya Kemal Beyatlı'dan Dönülmez Akşamın Ufkundayız'ı çalmak için seçtiğini söyleyen Ünsal, "Rahmetlinin gözlerinden 2 damla yaş geldi. İstanbul'da lisedeyken dedi, Yahya Kemal edebiyat dersimize girdi ve şiirini kendisinin okuduğunu söyledi. Çok duygulandım, ağzına sağlık dedi. Bir iki şarkı söyledik, sonra yemek faslına geçtik. Hocamız Mansur Bey'in bu dilekleri üzerine, Beypazarı hemşeriliğini kabul etti. Gurur duyarım Beypazarılı olmaktan, ailemin kökeni dedi. Dünya'ya, literatür mal olmuş bir insan. Bütün eğitim hayatı başarılarla dolu. Bilimsel çalışmalarını dünya çapında geliştiriyor. İsmi yaşatılıyor, Bundan sonra da yaşatılacak. Emekli olduğum okulun bulunduğu ana caddeye Prof. Dr. Gazi Yaşargil adı verildi. 77 yaşındayım. Yaşargil hocanın beyinlerine dokunduğu arkadaşlarım var. Onlar da çok üzüldüler, duygulandılar. Benim hayatıma dokundu, beni bu yaşa kadar yaşatan insan o dedi. Allah rahmet etsin, cennet mekanı olsun" şeklinde konuştu.

"Geride iyi izler bıraktı, kendisine çok teşekkür ediyoruz"

Prof. Dr. Gazi Yaşargil Caddesi üzerinde dükkanı olan esnaf Kadir Uluca, "Değerli bir hocamızı kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Dünya çapında tanınmış bir hocamız. Beypazarılı olarak gurur duyuyoruz. Yetiştirdiği hocalar, talebeler artık bu bayrağı taşıyacaklar. Zamanında buraya Mansur Yavaş'ın davetiyle gelmişti, bunu iyi hatırlıyorum. Caddeye Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in adı verildi. Her zaman anılacak. Zamanında, belediyemiz tarafından meclisten geçirildi. Geride iyi izler bıraktı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Taş Mektep'te misafir edilmişti. Buranın medarıiftiharı kendisi" dedi.

Kaynak: İHA

Gazi Yaşargil, Kültür Sanat, Beypazarı, Sağlık, Kültür, Genel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' Gazi Yaşargil'in İsmi Beypazarı'nda Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı 'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

13:03
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
18:47
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
18:09
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar
Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
18:06
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
17:52
Ali Koç gemileri yaktı Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
17:52
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
17:49
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay'a başvuru
17:45
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 13:45:55. #7.13#
SON DAKİKA: 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' Gazi Yaşargil'in İsmi Beypazarı'nda Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.