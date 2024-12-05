Zafer Aktaş Emekli Oldu - Son Dakika
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Zafer Aktaş Emekli Oldu

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, emekliye ayrılışını veda konuşmasıyla duyurdu.

05.12.2024 15:56
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan veda konuşması

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürü görevindeyken, yaş haddinin dolması nedeniyle emekliye ayrılacak olan Zafer Aktaş veda konuşması yaptı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş veda konuşmasında, "Bu teşkilatın en büyük ülküsü bana ülkeme, vatanıma, milletime hizmet etme şerefine nail oldum ve emekliliği hak ettim. Emekliliğe ayrılıyorum" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kasım ayı ve son 11 ayda kent genelinde gerçekleşen emniyet verilerini açıkladı. AFAD toplantı salonunda gerçekleşen programa katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yaş haddinin dolması nedeniyle emekliye ayrılacağını ifade ederek veda konuşması gerçekleştirdi.

Veda konuşması yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Yaklaşık 4,5 yıllık süre zarfında vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mesai arkadaşlarımızla beraber can siper hane çalıştık. 1979 yılında emniyet teşkilatına katıldım. 45 yıllık bu süre içerisinde emniyet teşkilatında değişik birimlerde değişik görevlerde bulundum. Bu teşkilatın en büyük ülküsü bana ülkeme, vatanıma, milletime hizmet etme şerefine nail oldum ve emekliliği hak ettim Özellikle bu görev süresi boyunca İstanbul'da her türlü desteği ve katkıyı sağlayan Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Valimiz Davut Gül'e, mesai arkadaşlarıma, birlikte çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlara, basın mensuplarımıza ve özellikle İstanbul halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, emekliye ayrılan Zafer Aktaş'a hediye takdiminde bulundu. Zafer Aktaş daha sonra salonda bulunan çalışanlar ve toplantıyı takip eden basın mensuplarıyla vedalaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Zafer Aktaş Emekli Oldu - Son Dakika

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