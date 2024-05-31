Zağnos Paşa'nın türbesi al bayraklarla donatıldı - Son Dakika
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Genel

Zağnos Paşa'nın türbesi al bayraklarla donatıldı

İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından birisi olan Zağnos Mehmet Paşa'nın Balıkesir'de bulunan türbesi, fethin yıldönümünde Türk Bayrakları ile süslendi. Vatandaşlar, türbeyi ziyaret ederek dua etti ve İstanbul'un fethini anımsadı.

31.05.2024 20:31
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Fatih'in komutanlarından Zağnos Paşa'nın türbesi al bayraklarla donatıldı

İstanbul'un fethine katılan Zağnos Paşa'nın türbesi fethin yıldönümünde ziyaret ediliyor

BALIKESİR - İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından birisi olan Zağnos Mehmet Paşa'nın Balıkesir'de bulunan türbesi Türk Bayrakları ile süslendi.

İstanbul'un fethinin yıldönümünün yaşandığı şu günlerde Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından birisi olan ve Balıkesir'in merkezinde adına yapılmış cami bulunan Zağnos Mehmet Paşa'nın türbesi al bayraklarla süslendi. Öğlen cuma namazı kılan vatandaşların uğrayarak dua ettiği Zağnos Paşa türbesinin kırmızı beyaz bayraklarla süslenmiş olduğunu gören vatandaşlar İstanbul'un fethini anımsayarak dua etti. Emekli Öğretmen Zekai Karacabey, "İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Zağnos Mehmet Paşa'yı Balıkesirliler unutmadı. Kendisi Balıkesir'e gelerek bu muhteşem camiyi yaptırmış. Caminin bahçesinde de türbesi var, halen ziyaret ediliyor. Biz onu sonsuza dek minnetle anacağız. Fethin yıl dönümü dolayısı ile bayraklarla donatılmış. Kendisi büyük bir zat. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Balıkesir, İstanbul, Genel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Zağnos Paşa'nın türbesi al bayraklarla donatıldı - Son Dakika

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