Zigana kayak merkezinde hafta sonu hareketliliği

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezinde hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışlarının ardından 2 bin 100 metre rakımındaki Zigana Kayak Merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, hafta sonu tatilinde vatandaşların akınına uğradı.

Eşsiz sis manzarası eşliğinde güneşli havada eğlencenin doruk noktasına ulaşan ziyaretçiler hem kızaklarla hem de kayaklarla gönüllerince eğlendi.

Alanda yakılan çoban ateşinin etrafında üşüdükleri zaman ısınan ziyaretçiler sis ve güneş manzarası altında bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan gelen grupların yanında ailelerin de çocuklarıyla geldiği kayak merkezinde özellikle çocukların birbiriyle kar üzerinde kartopu oynayıp boğuşmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Gümüşhane'den Zigana'ya gelen Ayşenur Yılmaz, "Eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için eşim ve çocuğumla geldim. Manzara çok güzel. Bazen güneş bazen sis oluyor. Eğlenceli oluyor zaten. Arada kayıyoruz, arada kar topu oynuyoruz. Memleketim Çanakkale ama 5 yıldır Gümüşhane'deyim. Hemen hemen her yıl kış mevsiminde buraya geliriz. İyi ki buraya atanmışım, güzel bir memleket" dedi.

Trabzon'dan ailesi ve arkadaşlarıyla alana gelen Ahmet Yasir Topuz ise bol bol kartopu oynadıklarını ve çok eğlendiklerini belirtirken, arkadaşı Eymen Şimşek ise "Kardan adam yapmayı ve kartopu oynamayı çok seviyorum, çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

Bir diğer ziyaretçi Hakkı Yılmaz da "Ailemle buraya gelerek güzel havanın tadını çıkardık. Burası çok güzel bir yer ve sürekli geliyoruz zaten. Trabzon'dan da Gümüşhane'den çok rahat bir şekilde buraya ulaşılabiliyor" diye konuştu.