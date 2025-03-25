Zonguldak'ta Mezgit fiyatları Düştü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Mezgit fiyatları Düştü

Zonguldak'ta mezgitin kilosu 100 liraya geriledi, balıkçılar uygun fiyatlarla sezonu kapatacak.

25.03.2025 15:37
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Zonguldak'ta mezgitin kilosu 100 liraya geriledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta balıkçı esnafı Oktay Ertürk, sezonun son günlerine yaklaşırken balık fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtti. Ertürk, bolluk nedeniyle mezgiti 100 liradan sattıklarını ifade etti.

Balıkçı Ertürk, mezgit avının devam ettiğini ve kilosunun 100 liraya kadar düştüğünü söyleyerek, "Yine uygun fiyatlı. Tirsiyi 70 liradan, istavriti ise 150 liradan satıyoruz. Mezgitte şu anda ucuzluk var. Bu durum bir 10-15 gün daha devam edecek ve ardından sezon kapanacak" dedi.

"Sezonu uygun fiyatlarla kapatacağız"

Bu yılki sezonu uygun fiyatlarla kapattıklarını belirten Ertürk, "Bu seneki sezonda buna da şükür diyoruz. Halka bedava balık yedirdik, seneye de uygun balık yedireceğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, sezonun son günlerinde vatandaşların uygun fiyatlardan balık alabilmesi için fırsatı değerlendirmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Zonguldak'ta Mezgit fiyatları Düştü - Son Dakika

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