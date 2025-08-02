1,5 Milyarlık Su Tesisinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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1,5 Milyarlık Su Tesisinin Açılışı Yapıldı

1,5 Milyarlık Su Tesisinin Açılışı Yapıldı
02.08.2025 21:59
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Trabzon'da, 1,5 milyar liralık içme suyu tesisi açıldı. 42 mahalleye hizmet verecek.

'1,5 MİLYAR LİRALIK BİR TESİSİN AÇILIŞINI YAPIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısının ardından Arsin İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde katıldı. Burada konuşan Bakan Uraoğlu, "Arsin'in 32, Araklı'nın 7 ve Yomra'nın 3 mahallesi olmak üzere toplam 42 mahalleye hizmet edecek olan yaklaşık 1,5 milyar liralık bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. AK Parti hükümetlerimizde bu artık gerçekten sıradan oldu. Bakın, 1,5 milyar liralık bir tesisin açılışını yapıyoruz. Öncelikle bu tesisin açılmasında, bunun planlanmasında, vatandaşımıza suyun tertemiz içirilmesinde düşünce bazından bugüne gelinceye kadar her kimin emeği geçmişse Allah razı olsun" dedi.

'İHTİYAÇ NEYSE ONUNLA DERTLENMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Bakanlık ve bütün kurumlar olarak Trabzon'a ve bütün ilçelerine ne yapılabileceği gayreti içerisinde olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Elbette burada muhtarlarımızla, mahalle başkanlarımızla beraber ne lazımsa, ihtiyaç neyse onunla dertlenmeye çalışıyoruz. Zaten biz iyi niyetle yola çıktığımız zaman Allahuteala bizim işlerimizi bereketlendiriyor, kolaylaştırıyor ve hayırlı niyetlerimizde bizi sonuca, hedefe ulaştırmaya nasip ediyor. Bu projenin planlanmasında Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Murat Kurum Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yine İlbank Genel Müdürümüze ve burada temsilen olan Genel Müdür Yardımcısı arkadaşlarımıza, Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün ekibine; TİSKİ Genel Müdürümüz ve onun bütün ekibine ben teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Efnan DEMİREREN- Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: DHA

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