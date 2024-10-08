1. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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1. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

1. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği 1. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, edebiyat alanında şair Ahmet Telli, müzik alanında ise piyanist Can Çakmur'a verildi. Ödül töreni 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

08.10.2024 13:01  Güncelleme: 13:02
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği 1. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Edebiyat alanında şair ve yazar Ahmet Telli, müzik alanında ise genç piyanist ve akademisyen Can Çakmur ödüle layık görüldü.

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenecek 1. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri'nin kazananları belirlendi. Bu yıl ilk kez verilen ödüller için 1 Ekim'de Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu'nda toplanan seçici kurul; edebiyat alanında Ahmet Telli'yi, müzik alanında ise genç piyanist Can Çakmur'u ödüle layık buldu.

Aydın Çubukçu, Ali Cengizkan, Oğuz Demiralp, Yekta Kopan ve Fahri Özdemir'den oluşan edebiyat alanı seçici kurulu, Ahmet Telli'yi ödüle layık görürken, gerekçeli kararda şunlar kaydedildi:

"Ahmet Telli'nin şair olarak gerçek çıkışı, Ahmet Say'ın Ankara'da yayınlandığı dönemin en etkin dergilerinden Türkiye Yazıları ile olmuştu. Mart 1983'te, tam da 1980 darbesi sonrası cuntanın en baskıcı döneminde yayınlanan 72. sayı, Ahmet Telli şiirine ayrılmıştı. Gerçek ve has bir şairi saptamakta Ahmet Say'ın sergilediği bu erken uzak görüşlülük, her ikisinin de zorbalığa karşı ezilenlerden yana tavrı ile örtüşür: İkisi de kardeştir.

Şiirinin referanslarını özgürlük, adalet ve vicdan olarak belirleyen Ahmet Telli, özgürlüğü evrensel, adaleti toplumsal ve sınıfsal, vicdanı bireysel olarak düşünür ve öyle özümser.

Hayat ile geçişmiş duygu-düşünce-imgelem diyalektiği onun etik ve estetik kavrayışını betimlerken bu edim okuruna "hayır" diyebilme cesaretini de hatırlatır. Bu cesareti kendinden öncekilerden devraldığı bir miras olarak düşünür. Bu olgunun farkındalığı bağlamında, gerçekle kendi arasına koyduğu eleştirel mesafeyi dönüştürücü, onarıcı bir hayatla bütünleştirdiği görülür. Seçici Kurulumuz, 'Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün' diyen 60 yıla yaklaşan dev şiir geçmişiyle 'Buradayım Sözümde' diyen Ahmet Telli'ye Edebiyat Alanında ilk Ahmet Say Ödülü'nü oybirliği ile sunmanın onurunu yaşamaktadır. Teşekkürler Ahmet Telli…"

Ödül genç piyanist ve akademisyene

Fazıl Say, Görgün Taner, Kadir Dursun, Bülent Evcil ve Çağatay Akyol'dan oluşan müzik alanı seçici kurulu ise ödül için gerekçeli kararlarında şunları belirtti:

"Piyanist Can Çakmur, çok önemli yarışmalarda kazandığı birincilik ödülleri, dünyanın her yerinde başlayan konser kariyeri ile yaptığı albümlerin büyük yankı yaratması ve özel ödüller kazanması ile genç nesil müzisyenlerimiz arasında dünyada ve ülkemizde çok parlak bir noktaya ulaştı.

Can Çakmur derin bir sanatçı, konser hayatının yanı sıra genç yaşına rağmen akademisyenlik de yapıyor. Can Çakmur Londra'da profesör aynı zamanda. Ahmet Say'ın da çocukluk yıllarından itibaren merak ve sevgi ile takip ettiği çok üretken, çok çalışkan ve Türkiye için çok değerli bir müzisyen Can Çakmur. Ahmet Say müzik ödülünün ilkini ona vermeyi müzik jürimiz oy birliği ve büyük mutlulukla istedi. Onur duyarak değerlendirip bu sonuca vardık. İyi ki varsın Can Çakmur."

Ödüller 11 Ekim'de verilecek

Sunuculuğunu Yekta Kopan'ın yapacağı "Çankaya Belediyesi I. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri" töreni, 11 Ekim cuma günü Ankara MEB ŞURA Salonu'nda saat 19.00'da yapılacak. Gecede Fazıl Say ve Seda Kırankaya da bir konser verecek. Konserde Say, yeni bestelediği eserlerin de dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Aynı zamanda ödül alan sanatçılara Heykeltraş Metin Yurdanur tarafından tasarlanan birer de ödül heykelciği verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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