1. Apollon Briç Turnuvası Didim\'de Yapıldı

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(AYDIN)- Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Bilimsel Briç Spor Kulübü tarafından 1. Apollon Briç Turnuvası gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla DİGEM Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 1. Apollon Briç Turnuvası'na Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Didim Bilimsel Briç Spor Kulübü Temsilcisi Nurfel Keskin ve yarışmacılar katıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte turnuva öncesi konuşan Didim Bilimsel Spor Kulübü Temsilcisi Nurfel Keskin, turnuvaya katılan tüm yarışmacılara başarılar diledi.

Turnuva öncesi konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, göreve gelmeden önce briç turnuvası ile ilgili verdiği sözü yerine getirdiğini belirtirken, turnuvaya katılan bütün yarışmacılara başarılar diledi. Konuşmaların ardından turnuvaya geçildi.

Dereceye giren yarışmacılara belediye tarafından hediyeler takdim edilirken, turnuvanın Kuzey & Güney birincilerine bir otelde 2 gece konaklama, Doğu & Batı birincilerine de farklı bir otelde 2 gece konaklama ödülü verildi.