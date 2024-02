Güncel

1 buçuk asırlık tarihi okulda eğitim kampı

Kayseri'de lise öğrencileri 1871 yılında yaptırılan okulda YKS'ye hazırlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse:

"Öğrencilerimizin iyi ve erdemli insan olma sürecinde bütün imkanları seferber ettik"

KAYSERİ - Kayseri'de lise öğrencileri, 1871 yılında misyoner okulu olarak açılan ve gençlik merkezi olarak hizmet veren tarihi binada eğitim kampına girerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanıyor.

Talas ilçesinde bulunan ve 1871 yılında misyoner okulu olarak açılan tarihi bina, günümüzde gençlik merkezi olarak hizmet veriyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 1.5 asırlık tarihi binada öğrencileri kampa aldı. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteği ile girdikleri kampta sömestri tatilini fırsat bilerek YKS'ye hazırlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, öğrencileri sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Karaköse, "Öğrencilerimiz şuanda kamptalar. Ara tatildeyiz ama öğrencilerimiz aktif dinlenmeye devam ediyorlar. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan, Büyükşehir Belediyemizin Gençlik Merkezi. Burası tarihi bir mekan. Burada öğrencilerimiz Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri. Öğretmenleriyle birlikte kamp sürecini bir haftadır devam ettiriyorlar. Bu kampta ama sadece ders çalışmak değil. Çocuklarımız bu tarihi mekanın ruhunu soruyorlar öncelikle. Bu tarihi mekanı tanıyorlar ve burada birlikte sohbet edip, iletişim kurup, çeşitli işbirliği ortamları oluşturabiliyorlar. Hepsinden önemlisi ve güzeli, bu sürecin içerisinde gönüllü olarak öğretmenlerimiz de onlara liderlik ve rehberlik ediyorlar. Biz tatilde öğrencilerimize dinlenin tavsiyesinde bulunduk ama aktif dinlenin dedik. Aktif dinlenmek demek, öğrencilerin sevdiği, hoşlandığı, hoşuna gittiği uğraşlarla uğraşması. Onlar hem ders çalışıyorlar hem sohbet ediyor hem de birlikte tartışarak karar veriyorlar. Bu mekanın da tarihi ruhunu soluyorlar, öğreniyorlar. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Öncelikle bu çalışmada her zaman için yanımızda olan büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz konu eğitim olduğu zaman tüm imkanlarını şu ana kadar seferber etti. Bundan sonra da her türlü imkanını seferber ediyor. Buradan başkanımıza ve görev alan tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca okulumuz müdürüne, öğretmenlerine böyle bir tatil olmasına rağmen organizasyonu kurup, kurgulayıp hayata geçirmeleri de bizim için çok değerli ama en değerlisi öğrencilerimizin burada huzurlu, mutlu ve eğlenerek, öğrenerek vakit geçirmeleri" ifadelerini kullandı.

Karaköse, öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için müdürlük olarak bütün imkanları seferber ettiklerini söyleyerek, "Bir taraftan da tüm il genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizi sadece biz hayata hazırlama, onların iyi insan olma sürecinde kendi kişisel gelişimlerini tamamlarken başka alanlara da kanalize edip başka fırsatlarda sunmaya çalışıyoruz. Bu alanda en önemli çalışmalardan bir tanesini de ülkemizde TÜBİTAK yapıyor. TÜBİTAK projeleri ile ilgili okullarımız hazırlıklarını tamamladılar ve projelerini sundular. Şöyle bir sevindirici haber var. Bu sene Kayseri ili olarak 767 tane projemiz başvuruda bulundu ve ülke genelinde ilk 10'a girdiler. Burada okullarımızın, öğrencilerimizin emeği, çabası, çalışması büyük. Hazırlıklarımız şu anda Teknofest için devam ediyor. Okullarımızda çok yoğun bir hazırlık süreci var. Teknofest başvuru süreci başladı. Burada okullarımız, öğretmenlerimiz liderliğinde projelerini hazırlıyorlar ve başvuru süreçlerini başlattılar. Teknofest'te de biz Kayseri ili olarak buradaki gençlerimizin, öğrencilerimizin her kademeden her türden projelerini destekliyoruz. Tüm yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz başta sayın valimiz olmak üzere bu sürece çok destek veriyor. İnşallah bu sene de buradan çok anlamlı bir başvuru bekliyoruz. Akademik olarak çocuklarımız iyi olsun, başarılı olsun istiyoruz ama sadece akademik alanda değil. Hayatın her alanında, sosyal, psikolojik, sportif, sanat, kültür alanlarında çocuklarımızın kendi kişisel gelişimlerini tamamlayacak, en üst seviyeye çıkartacak, kendi akran gruplarıyla dünya gençleriyle yarışabilecek potansiyelde hayata hazırlamak istiyoruz onları. İyi ve erdemli insan olma sürecinde onların hazır bulunuş düzeylerinin yüksek olmasını istiyoruz. Bunun için de tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Şu anda da önümüzde Teknofest var. Teknofest bu ülke için çok önemli, bu gençlik için çok önemli. Onların kendilerini ifade edebilmelerini, kendi hayallerini bir projeye dökebilmeleri ve bunu hayata geçirmeleri, bunu temsil etmeleri, bu ruhu taşıma sürecinde biz de onları her yönüyle destekliyoruz. İnşallah burada da Kayseri ili olarak başarılı olacağız" şeklinde konuştu.