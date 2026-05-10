Çeşme'de Turizmin Geleceği Ortak Akılla Konuşuldu
Çeşme'de Turizmin Geleceği Ortak Akılla Konuşuldu

10.05.2026 10:38  Güncelleme: 12:47
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, '1. Çeşme Turizm Zirvesi'nde kentin sadece yaz turizmiyle değil, kültür, gastronomi, spor ve üretim odaklı dört mevsim yaşayan bir destinasyon olması gerektiğini belirtti. Zirve, sürdürülebilirlik ve yeni pazar stratejileri gibi konuları ele aldı.

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "1. Çeşme Turizm Zirvesi"nde Çeşme'nin yalnızca yaz turizmiyle değil; kültür, gastronomi, spor ve üretim odaklı dört mevsim yaşayan bir destinasyon olarak geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde, Çeşme Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen "1. Çeşme Turizm Zirvesi", kamu kurumları, turizm sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve uzman isimleri bir araya getirdi. "Turizmin Geleceği için Ortak Akıl Buluşması" temasıyla gerçekleştirilen zirvede, Çeşme turizminin mevcut potansiyeli, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, yeni pazar stratejileri ve uluslararası tanıtım başlıkları ele alındı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, zirvede yaptığı konuşmada Çeşme'nin yalnızca yaz sezonuna sıkışan bir turizm anlayışıyla değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, kentin dört mevsim yaşayan bir destinasyon olması gerektiğini ifade etti.

Başkan Denizli, spor turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi ve agro turizm gibi farklı alanların Çeşme için önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, "Turizm ancak yılın tamamına yayıldığında gerçek anlamda kent ekonomisine katkı sağlayabilir. Çeşme'nin yalnızca deniziyle değil; kültür mirasıyla, gastronomisiyle, spor organizasyonlarıyla ve üretim kültürüyle de anlatılması gerekiyor" dedi.

Festival ve etkinliklerin kent ekonomisine sağladığı katkıya da değinen Başkan Denizli, Alaçatı Ot Festivali gibi organizasyonların sezonu genişlettiğini belirterek, "Nisan ayında otelcilerimizden ve işletmelerimizden 'Temmuz ayı gibi iş yaptık' sözünü duymak bizim için çok kıymetli. Bu etkinlikler yalnızca kültürel değil, ekonomik olarak da Çeşme'ye önemli katkılar sunuyor" diye konuştu.

Zirvede gerçekleştirilen panellerde; Çeşme'nin mevcut turizm potansiyeli, sürdürülebilir turizm politikaları, sağlık ve kongre turizmi, uluslararası pazarlama stratejileri ile yeni turizm modelleri masaya yatırıldı. Gün boyu süren oturumlarda sektör temsilcileri ve uzman isimler görüş ve önerilerini paylaşırken, Çeşme'nin geleceğine yönelik ortak yol haritası üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Denizli, zirvenin sonunda yaptığı değerlendirmede, "Turizm yalnızca belediyelerin ya da işletmelerin tek başına omuzlayabileceği bir alan değil. Ortak akıl, iş birliği ve dayanışmayla Çeşme'nin turizmde daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

