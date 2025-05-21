1'inci Buca Kitap Günleri Edebiyat ve Sanat Dünyasını Buluşturdu - Son Dakika
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1'inci Buca Kitap Günleri Edebiyat ve Sanat Dünyasını Buluşturdu

21.05.2025 15:39  Güncelleme: 16:14
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Buca Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Buca Kitap Günleri, ünlü tiyatrocudan yazara birçok sanatçının katılımıyla edebiyat ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlikteki söyleşilerde, sanatçılar ekonomik zorluklardan ve belediye hizmetlerindeki aksaklıklardan bahsetti.

(İZMİR)- Buca Belediyesi 1'inci Buca Kitap Günleri, birbirinden değerli isimlerin katıldığı söyleşilerle edebiyat ve sanat dünyasının kapılarını aralıyor.

Buca Belediyesi'nin Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirdiği 1'inci Buca Kitap Günleri kapsamında düzenlenen söyleşilerin ilk konukları tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, oyuncu Orçun Masatçı ve yazar Gaye Boralıoğlu oldu. Bucalıların ilgiyle dinlediği sanatçı Levent Üzümcü, yaşanan ekonomik dar boğazın ve hükümetin belediyeler üzerindeki mali politikalarının sanat çalışmalarını önemli ölçüde etkilediğine değindi. Levent Üzümcü, şunları söyledi:

"Bizim gibi ödenekli tiyatrolarda hangi oyunu oynayacağınıza karışamıyorlarsa parayı kesiyorlar. Sadece bu değil tabii… Metro inşaatı olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar ya da Kent Lokantası olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Yani öyle bir noktaya geldik ki, halkın alacağı tüm belediye hizmetlerini eğer belediye hizmet vermezse bu o belediye başkanının, o partinin suçu olarak algılanır halk tarafından, hiç kimse bunu devletin bir politikası olarak görmez diye düşünüyorlar. Ama bugün belediye hizmetlerindeki aksaklıkların nedeni İller Bankası'ndan gelen paranın yaklaşık yedi aydır yatmıyor oluşu."

Masatçı'dan Başkan Görkem Duman'a teşekkür

Oyuncu ve yazar Orçun Masatçı ise önemli bir kültür etkinliğine ön ayak olduğu için Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkür ederek, "Özel tiyatroların sizin desteğinize ihtiyacı var. Çünkü AKP'nin belediyeler üzerindeki yoğun baskısıyla kültür ve sanat alanındaki bütçelerin kesilmesi, SGK üzerinden belediyelerin ekonomilerinin hedef alınması önce sanatı vuruyor. Ancak sizler Buca'da bu anlamda muzdarip değilsiniz. Böyle çok önemli bir festivalin hayata geçmesi bizim için tiyatro oyunlarının da, sinema gösterimlerinin de olacağı festivallerin olabileceği ön bilgisini veriyor" dedi. Yazar Gaye Boralıoğlu da çıktığı edebiyat yolculuğunu anlatarak çocukluğunda dinlediği hikayelerin izlerini taşıyan bir anlatı üslubunu hayata geçirdiğini ifade etti.

Müfit Can Saçıntı gösteri yapacak

25 Mayıs tarihine kadar sürecek olan 1.Buca Kitap Günleri'nin 21 Mayıs Çarşamba günündeki konukları saat 18.00'de "Pasaport'tan Kordon'a" başlıklı söyleşi ile Murat Şahin, Duygu Süphandağ Yaman, Nergis Seli,  saat 19.00'da "Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım" ile Kübra Yeter ve saat 21.00'de "İtirazın Mizahı" gösterisiyle Müfit Can Saçıntı olacak.

Kitap Günleri'nin 22 Mayıs Perşembe günündeki konukları ise saat 18.00'de " İzmir'in Hikayeleri" başlıklı söyleşide Semra İğtaç, Ramis Sağlam, saat 19.00'da "İfade Özgürlüğünün Önündeki En Büyük Engel İktidar mı?" konulu söyleşi ile Ozan Gündoğdu, Dilek Gappi ve Hilal Yağız olacak.

Kaynak: ANKA

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