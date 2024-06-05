1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırıya ilişkin iddianame düzenlendi - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırıya ilişkin iddianame düzenlendi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de polis ekiplerine taşlı ve sopalı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen 8'i tutuklu 12 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilere 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

05.06.2024 17:02
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İSTANBUL'DA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de tedbir alan polis ekiplerine karşı taşlı ve sopalı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 8'i tutuklu 12 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen kalabalık, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırmıştı. Saldırılarda 22 polis memuru yaralanmış polise saldıran kişiler ise tespit edilerek yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 1 Mayıs 2024 tarihinde Fatih, Saraçhane bölgesinde güvenlik güçlerine karşı taşlı ve sopalı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olaya karıştığı tespit edilen 8'i tutuklu 12 şüpheli hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Nitelikli Mala Zarar Verme, Kemik Kırığı Oluşacak Nitelikte Kasten Yaralama" suçlarından iddianame düzenledi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre şüpheliler hakkında 5 yıl 2'şer aydan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İzinsiz gösteriye yönelik hazırlanan ilk iddianamede ise aralarında "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.işledikleri iddiası ile iddianame düzenlendi.

Kaynak: DHA

İstanbul, 1 Mayıs, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırıya ilişkin iddianame düzenlendi - Son Dakika

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