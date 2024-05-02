İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 182 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 182 kişi serbest bırakıldı

İstanbul\'da 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 182 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri süren 35 kişi ise adliyeye sevk edilecek.

02.05.2024 10:29
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı.

Kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'sinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 182'si serbest bırakılırken, emniyette işlemleri süren 35'inin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 182 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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