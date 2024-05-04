1 Mayıs'ta polislere saldıran 65 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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1 Mayıs'ta polislere saldıran 65 şüpheli adliyeye sevk edildi

1 Mayıs\'ta polislere saldıran 65 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından yakalanan 35 kişi ile yüz tanıma sistemiyle tespit edilen 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi. 1 Mayıs kutlamalarında Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda ise 30 şüpheli daha yakalanmıştı.

04.05.2024 12:55
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince 1 Mayıs'ta çıkan olaylar sırasında yakalanan 35 kişi ile sonrasında kamera kayıtları, yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, 1 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta polislere saldıran 65 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta polislere saldıran 65 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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