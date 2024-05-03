1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmaya çalışan 47 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmaya çalışan 47 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı

1 Mayıs\'ta Taksim\'e çıkmaya çalışan 47 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmaya çalışan 47 kişinin ev baskınlarıyla gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltındaki 35 kişiye 1 gün ek gözaltı süresi verildiği belirtilirken, resmi bir bildirim yapılmadığı bildirildi. Filistin İçin Bin Genç isimli grup ise İstiklal Caddesi'nde eylem yaparken gözaltına alınan 18 kişinin de hala tutuklu olduğunu kaydetti.

03.05.2024 11:56
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(İSTANBUL) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, yasağa karşı koyarak 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmaya çalışan 47 kişinin daha ev baskınlarıyla gözaltına alındığını açıkladı. ÇHD, gözaltındaki 35 kişiyle ilgili de 1 gün ek gözaltı süresinin verildiğinin belirtildiğini, ancak resmi bir bildirim yapılmadığını bildirdi.

ÇHD İstanbul Şubesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz" denildi. ÇHD, ayrıca gözaltındaki 35 kişinin sağlık raporu için hastaneye sevk edildiğini, bu kişilerle ilgili de 1 gün ek gözaltı süresinin verildiğinin belirtildiğini, ancak resmi bir bildirim yapılmadığını bildirdi.

Filistin'e destek için İsrail'le ticareten tamamen durdurulması amacıyla İstiklal Caddesi'nde eylemleri sırasında ters kelepçe ile gözaltına alanmaları tepki çeken Filistin İçin Bin Genç isimli grup, 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmaya çalışan 18 arkadaşlarının gözaltında tutulduğunu kaydetti.. Grup, gözaltı süresinin uzatılmasının da İstiklal'daki eylem nedeniyle olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: ANKA

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