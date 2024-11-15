"1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında 100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında 100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu

"1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında 100 bin fidan Şile\'de toprakla buluşturuldu

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

15.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şile Karaburun'da düzenlenen fidan dikme etkinliğine, İstanbul il protokolü, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlükleri personeli, vakıf gönüllüsü üniversite öğrencileri ve projeye bağışta bulunan vakıfların mütevellileri katıldı.

Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner ve 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy da törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu adına zeytin fidanı dikti.

"Vakıf medeniyetimizin çevreye duyarlılığını gelecek nesillere aktarıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz Güner, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini belirtti.

Güner, "Biliyorsunuz, ecdadımız gittiği her yeri imar ederek medeniyet tohumları ekmiştir. Bizde onların izinden giderek bulunduğumuz coğrafyayı yeşertmeye devam ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de bu düsturla ecdadımızın hassasiyetlerini dikkate alıyor. Yaptığımız törenle, '1 Milyon Fidan Kampanyası'nın ilk adımını atarak, doğaya sahip çıkma sorumluluğumuzu vurguluyor ve vakıf medeniyetimizin çevreye duyarlılığını gelecek nesillere aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çevreyi yeşerttiğimiz gibi ülke ekonomisine de katkı sağlamayı istiyoruz"

Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy ise şunları kaydetti:

"Artan kent nüfusunun doğal alanları git gide daraltarak yaşadığımız kentleri yaşanmaz hale getirmiş olması, tüm insanlığın olduğu gibi bizlerin de ortak sorunudur. Bizlerin yarınlara daha yaşanabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmak için gayret içerisinde olmamız gerekmektedir. Dikilen fidanların en önemli özelliği, hiç kuşkusuz çevreyi yeşillendirip ekosisteme katkısının yanında, doğadaki diğer canlıların da hayatını idame ettireceği meyveleri verecek olmasıdır. Bu sebepten fidanları, seçtiğimiz lokasyonda topoğrafik ve iklim özelliğine göre tasnif ederek diktik. Bu sayede zeytin, kestane, ıhlamur ve bal ormanı oluşturarak, çevreyi yeşerttiğimiz gibi ülke ekonomisine de katkı sağlamayı istiyoruz."

Program, yemek ikramıyla sona erdi.

Dikilen fidanlar ise ÇEKUD yetkililerinin gözetim ve bakımında olacak.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, istanbul, Ekonomi, Güncel, Vakıf, Tarım, Çevre, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel '1 Milyon Fidan Kampanyası' kapsamında 100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:21:18. #1.11#
SON DAKİKA: "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında 100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.