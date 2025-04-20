1. Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, 1. Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Dursun Mirza "Kültürün, barışın ve kardeşliğin dansla buluştuğu bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese ve katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bandırma Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali, farklı kültürlerin dansla buluştuğu renkli bir güne sahne oldu. Ukrayna, Litvanya, Gürcistan ve Meksika'dan gelen çocuk halk dansları toplulukları, ülkelerine özgü kültürel danslarını sahnede sergileyerek izleyicilere görsel bir şölen yaşattı. Farklı coğrafyalardan gelen çocukların aynı sahnede buluşarak dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vermesi, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Festival coşkusuna Bandırma Belediyesi'ne bağlı Türkan Saylan Gündüz Bakımevi öğrencileri de katıldı. Öğrencilerin sahnede sergilediği performanslar, izleyenlere neşe dolu anlar yaşattı. Renkli kostümleri, enerjik dansları ve yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeleriyle minikler, festivalin en özel anlarından birine imza attı.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda, 1. Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirilen halk dansları gösterileriyle kentimiz rengarenk bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Ukrayna, Litvanya, Gürcistan ve Meksika'dan gelen çocukların sahnelediği kültürel danslar izleyenlere görsel bir şölen sundu. Festival coşkusuna Bandırma Belediyesi Türkan Saylan Gündüz Bakımevi öğrencilerimiz de neşeleriyle renk kattı. Kültürün, barışın ve kardeşliğin dansla buluştuğu bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese ve katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Belediye yetkilileri, kültür ve sanatın birleştirici gücüne inandıklarını ve bu tür uluslararası etkinliklerle Bandırma'yı kültürel bir merkez haline getirmeye devam edeceklerini belirtti.