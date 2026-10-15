10 avukat, Ağdemir\'in \'70 üyemizi hakim savcı yaptık\' sözleri için suç duyurusu yaptı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Barosu'na kayıtlı 10 avukat, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in "70 üyemizi hakim savcı yaptık, Bakanlık bize ayrıcalık yaptı" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Ağdemir, Ankara 2 No'lu Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri, mülakat heyeti ve "iltimas yoluyla mesleğe kabul edildiği" ileri sürülen 70 hakim-savcı adayı hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar Nadire Durudoğan Eraslan, Yasin Gökberk Çınar, Zeynep Tepegöz, Eren Gönen, Elif Ceren Özçiçek, Gökçe Nur Gençtürk Cevizci, Gökhan Tosun, Şeyda Özcan, Kadir Tanrıverdi ve stajyer avukat Halime Gözek, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak "görevi kötüye kullanma", "nüfuz ticareti" ve "resmi belgede sahtecilik/fikri sahtecilik" suçlarından soruşturma açılmasını talep etti.

AĞDEMİR: "70 TANE BARO ÜYESİ AVUKAT ARKADAŞIMIZI HAKİM SAVCI YAPTIK"

Suç duyurusunda, Ağdemir'in 5 Ekim 2026 tarihinde BengüTürk TV'de katıldığı programdaki "Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bizler referans olduk. Bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımızı refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk..." açıklamasına yer verildi.

Suç duyurusunda, Ağdemir'in bu sözlerle 70 baro üyesi avukatın hakim ve savcı olduğunu, söz konusu kişilere referans olduklarını, Bakanlıklarla görüştüklerini ve Bakanlığın kendilerine ayrıcalık tanıdığını söylediği belirtildi.

"HUKUKA OLAN İNANCI ZEDELEYEN AYRICALIKLI MUAMELE ARAŞTIRILSIN"

Başvuruda, Ağdemir'in sözlerinin kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Ankara 2 No'lu Barosu'nun resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamaya da yer verildi. Ağdemir'in bu açıklamasında, "Bu eğitimlerden geçen, kendi başarılarıyla hakimlik ve savcılık sınavlarını kazanan genç hukukçularımızın mesleki yeterliliklerini ve başarılarını ilgili mercilere anlatmak, onların yanında durmak, gelişimlerini desteklemek, bir baro başkanı olarak sorumluluğumun doğal bir gereğidir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Ağdemir'in açıklamalarının "bağlamından koparılarak" ve "hakimlik garantili baro" ifadeleriyle gündeme getirildiğini belirttiği de kaydedilen Başvuruda, söz konusu uygulamanın "mesleki sorumluluk" adı altında meşrulaştırılmaya çalışıldığı ifade edilerek, "hukuka olan inancı ve liyakat ilkesini zedeleyen bu ayrıcalıklı muamelenin" araştırılması istendi.

"BARO BAŞKANININ REFERANSI MÜLAKAT KRİTERİ DEĞİL"

Suç duyurusunda, hakimlik ve savcılık mülakatlarının Anayasa'nın kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girme hakkına ilişkin hükümleri ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 9/A maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Mülakat kurulunun yedi kişiden oluştuğuna dikkat çekilen başvuruda, mülakatta adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği, genel ve fiziki görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati, yetenek ve kültürü ile çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği ifade edildi.

"Mevzuat, adayların hakimlik ve savcılık mesleğine kabulünde bir baro başkanının 'referansını(!)', veya 'kapı arkası görüşmeleri' bir değerlendirme kriteri olarak saymamıştır" denilen başvuruda, ülakat komisyonu üyelerinin belirli adayları kayırması, hak etmeyen adaylara yüksek puan vermesi ve başarılı adayları gerekçesiz şekilde elemesi halinde görevi kötüye kullanma suçunun oluşabileceği kaydedildi.

70 AVUKATIN KİMLİĞİNİN TESPİTİ İSTENDİ

Suç duyurusunda, Ağdemir'in açıklamalarında geçen "bizler" ifadesinin kimi işaret ettiği, Bakanlık görüşmelerinin kimlerle yapıldığı, iltimas taleplerinin kimlere ve nasıl iletildiği ve bu girişimlerin mülakat sonuçlarına nasıl yansıdığının belirlenmesi talep edildi. Bu kapsamda, son iki yıllık dönemde Ankara 2 No'lu Barosu'na kayıtlı olup hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilen tüm avukatların listesinin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden istenmesi talep edildi. Ayrıca mülakatlarda görev alan kurul üyeleri ile görüşülen Bakanlık bürokratlarının ve sürece dahil olan kamu görevlilerinin belirlenmesi istendi.

"BARONUN GÖREVLERİ ARASINDA TORPİL KOVALAMAK YOK"

Başvuruda, Avukatlık Kanunu'nun baro yönetim kurulu ve başkanının görevlerine ilişkin hükümlerine de yer verildi. Baro yönetim kurulunun avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamakla yükümlü olduğu belirtilen suç duyurusunda, baro başkanının da meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili konularda kanunlar ve meslek kurallarının gereğini savunmakla sorumlu olduğu ifade edildi.

Başvuruda, "Ne Baro Başkanı'nın ne de Baro Yönetimi'nin görevleri arasında 'mülakat heyetlerine müdahale etmek, torpil(!) kovalamak ve iltimas ağları kurmak' yer almaktadır" denildi. Ağdemir'in açıklamalarının ayrıca meslek onur ve vakarına aykırı olduğu ileri sürülerek, hakkında disiplin soruşturması yapılması için Ankara 2 No'lu Baro'ya ihbarda bulunulması talep edildi.

Suç duyurusunda şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde yapılan son dönem saha araştırmaları dahil olmak üzere toplumun güven duymadığı alanların başında adalet sistemi gelmektedir. Söz konusu düşünce ne yazık ki bu kurumlar içerisinde yönetici sıfatı ile yer alan ve avukatlık mesleğini temsil etme iddiasını taşıyan ihbar edilen Gökhan Ağdemir tarafından hiç bir çekince duyulmaksızın, herkese açık bir televizyon programında da dile getirilmiştir. Çoklu baro yasasının ardından kurulan 2 No'lu Baro'ya üye olmanın, mesleki kariyerde (hakimlik/savcılık/avukatlık) dikey bir hareketlilik sağladığı yönündeki algı bizzat bu kurumu temsil eden kişi tarafından desteklenmiştir. Sahada çalışan binlerce avukatın önüne çıkan ve hangi baroya mensup olduğu ile sorun çözebilme yeteneği arasında kurulan asimetrik ilişki bu seferde hakimlik/savcılık sınavı yönünden önümüze gelmiştir. Barolar, 'güç ve referans merkezleri' olarak görülmesi ve bu sayede de yeni üyeler kazanması amacıyla hareket edilmiştir.

"SINAVLARDA BAŞARILI OLMASINA RAĞMEN ATANMAYAN VE CANINA SON VEREN MESLEKTAŞLARIMIZIN FAİLLERİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR"

Gelinen nokta itibariyle önündeki seçimleri kazanmak amacıyla toplumun eşitlik ve adalete olan inancı yok edilmiş, yerine belirli bir güç merkezinin yanında durulması telkin edilmiştir. Başka bir deyişle eşitlik ve adalet, seçim kazanma yolunda kurban edilmiştir. Bu sözler, sadece bir ağızdan çıkan talihsiz cümleler değil; bu ülkenin gençlerinin geleceğinin ve emeğinin yok sayılmasıdır. Yıllarca dirsek çürüten; gecesini gündüzüne katıp mesleğini icra etme hayaliyle kütüphane köşelerinde ömrünü tüketen binlerce genç hukukçunun emeği, işte bu 'ayrıcalık' itiraflarıyla bir gecede çöpe atılmıştır. Gökhan Ağdemir'in savun'ması, yargı sistemindeki yapısal ve sistemsel yozlaşmayı 'gençleri desteklemek' gibi ulvi bir kılıfla örtme çabasıdır. Ancak kullanılan 'ayrıcalık kelimesinin ağırlığı, ne bağlam değişikliğiyle ne de seçim takvimi argümanıyla hafifletilebilecek durumdadır. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo; bireysel düzeyde umutsuzluk, toplumsal düzeyde güvensizlik, siyasal düzeyde ise derin bir meşruiyet krizidir. Yazılı sınavlarda başarılı olan gençlerin, sınav başarısı yerine mülakat adı altında nasıl dışarı itildiklerini tekrar ortaya koymuştur. Sınavlarda başarılı olmasına rağmen atanmayan ve bu sebeple canına son veren meslektaşlarımızın faillerini ortaya çıkarmıştır."

"İLTİMASIN KARŞILIĞINDA MENFAAT SAĞLANDIYSA NÜFUZ TİCARETİ GÜNDEME GELECEK"

Suç duyurusunda, Ağdemir'in "Bakanlığın tanıdığı ayrıcalık" ve "referans" ifadelerinin yalnızca görevi kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği ileri sürüldü. Başvuruda, söz konusu imtiyaz ve ayrıcalıkların karşılığında doğrudan veya dolaylı olarak maddi ya da başka bir menfaat elde edilmiş olması durumunda "nüfuz ticareti" suçunun da gündeme gelebileceği belirtildi.

Ayrıca mülakat değerlendirme tutanakları, puan cetvelleri ve nihai başarı listelerinin resmi belge niteliğinde olduğu belirtilerek, adayların gerçek bilgi, liyakat ve sözlü performanslarını yansıtmayacak şekilde gerçeğe aykırı puan verilmesi ve bu durumun tutanağa geçirilmesinin "fikri sahtecilik" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ileri sürüldü.

HSK'YE BİLDİRİM TALEBİ

Suç duyurusunun sonuç ve istem bölümünde, başta Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir olmak üzere Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Adalet Bakanlığı ilgili yetkilileri, ilgili dönemde görev yapan mülakat kurulu üyeleri ve "iltimas yoluyla mesleğe kabul edilen 70 hakim/savcı adayı" hakkında soruşturma başlatılması talep edildi. Hakim ve savcı sıfatını taşıyanlar yönünden tedbiren görevden uzaklaştırma konusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirimde bulunulması da istendi.

Ağdemir'in avukatlık meslek kurallarına aykırı olduğu ileri sürülen beyan ve eylemleri yönünden Ankara 2 No'lu Baro'ya disiplin incelemesi yapılması için ihbarda bulunulması, soruşturma sonucunda kamu davası açılması ve yargılama sonunda şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.