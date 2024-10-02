10. Bakü Kitap Fuarı Başladı - Son Dakika
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10. Bakü Kitap Fuarı Başladı

Azerbaycan'da 10. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı, 19 ülkeden 170 yayınevi ile kitapseverlere açıldı.

02.10.2024 13:17
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Azerbaycan'da 10. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

Ünlü şair ve düşünür Fuzuli'nin doğumunun 530. yılına ithaf edilen fuarın açılışına, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev, Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkanı İsa Habbibeyli, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecid ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Bakü Expo Center'da 19 ülkeden yaklaşık 170 yayınevi ve kuruluşun katıldığı fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası tarafından oluşturulan Türkiye standında Türk yayınevleri, kitaplarını Azerbaycanlı okurlarla buluşturdu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da fuarı ziyaret ederek stantları gezdi.

AA Kitap yayınları fuarda tanıtıldı

Fuardaki Türkiye standında, Anadolu Ajansı Yayınları Müdürlüğü'nün AA Kitap markasıyla bastırdığı kitaplar da tanıtıldı.

AA Kitap'ın "Kanıt", "Tanık", "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız", "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl", "100 Yılın 100 Sinema Eseri", "100 Yılın 100 Edebi Eseri", "Istanbul Photo Awards 2024 Fotoğraf Albümü" ve diğer kitapları sergilendi.

AA Kitap'ın yayınları, katılımcıların beğenisini topladı.

Fuarda, imza günleri, kitap sunumları, seminerler, çocuklara yönelik gösteriler, masal dinletileri, şiir saatleri gibi 320'den fazla etkinlik yapılması planlanıyor.

Bir hafta boyunca 120 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenilen fuar, 8 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 10. Bakü Kitap Fuarı Başladı - Son Dakika

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